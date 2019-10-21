Тысячи студентов вышли на митинг против присутствия сил США в Сирии

Более двух тысяч студентов и преподавателей Алеппского университета вышли на митинг против американского присутствия в стране. Среди собравшихся были не только местные, но и выходцы из Ливана, Йемена, а также с палестинских территорий.

"Американцы говорили, что пришли бороться с терроризмом, но делали прямо противоположное. Они помогали боевикам разрушить нашу государственность", - сказал один из протестующих Абдурахман Шейх Абдул. Он подчеркнул, что у Дамаска есть настоящие друзья. Например, Россия.

Напомним, на прошлой неделе силы США спешно покинули две свои военные базы, расположенные на севере Сирии. Это связано с проведением Турцией операции "Источник мира".