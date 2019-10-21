Новости

Тысячи студентов вышли на митинг против присутствия сил США в Сирии 06:27
Шойгу: США вышли из ДРСМД ради сдерживания России и Китая 06:23
Паралимпийцы-горнолыжники более чем из 17 стран встретятся на Сахалине 06:20
В Якутии родителям тройни выделили 9 миллионов рублей 06:14
Подозреваемого в связи с ДАИШ уроженца Бурятии начало искать ФСБ 06:06
Жителей Японии предупредили о двух новых тайфунах 05:12
Назван регион России с самым доступным для населения газом 05:09
Ракетные корабли открыли огонь в Тихом океане 04:27
Путин: РФ готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с Африкой 04:25
Кадыров пообещал бегущим из Сирии террористам места на кладбище 04:20
Число раненных в ДТП с автобусом и трамваем в Петербурге выросло до 15 04:17
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент 03:41
В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком при помощи объятий 03:10
Хилари Клинтон опубликовала шуточное послание Кеннеди Хрущеву 02:50
Минобороны: США заинтересованы в Договоре по открытому небу 02:27
Власти Чили ввели чрезвычайное положение еще в двух городах 02:12
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей 01:41
Путин: Странам Африки нужна помощь в борьбе с террористами 01:30
Трое американских военнослужащих погибли на учениях 01:23
Шеф Пентагона заявил о планах вывести 5 тысяч солдат из Афганистана 00:45
Полицейские задержали почти 1500 протестующих в Чили 00:21
Эрдоган озвучил условия возобновления операции Турции в Сирии 20.10.2019
В Сочи при изготовлении петард погиб мужчина, ранены трое детей 20.10.2019
МЮ и "Ливерпуль" сыграли вничью в Манчестере 20.10.2019
Видео: Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж 20.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
21.10.2019 06:27
Рубрика: В мире

Тысячи студентов вышли на митинг против присутствия сил США в Сирии

Более двух тысяч студентов и преподавателей Алеппского университета вышли на митинг против американского присутствия в стране. Среди собравшихся были не только местные, но и выходцы из Ливана, Йемена, а также с палестинских территорий.

Эрдоган озвучил условия возобновления операции Турции в Сирии

"Американцы говорили, что пришли бороться с терроризмом, но делали прямо противоположное. Они помогали боевикам разрушить нашу государственность", - сказал один из протестующих Абдурахман Шейх Абдул. Он подчеркнул, что у Дамаска есть настоящие друзья. Например, Россия.

Напомним, на прошлой неделе силы США спешно покинули две свои военные базы, расположенные на севере Сирии. Это связано с проведением Турцией операции "Источник мира".

В мире Ближний Восток Сирия В мире США Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
СК показал допрос подозреваемых в гибели рабочих под Красноярском
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Рублев выиграл "ВТБ Кубок Кремля" в свой день рождения