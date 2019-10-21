Ученые рассказали, чем опасны занятия футболом

Ученые пришли к выводу, что бывшие футболисты в три с половиной раза чаще обычных людей страдают от деменции. Это исследование провели ученые из Глазго, сообщает ВВС.

Шотландские ученые изучили историю заболеваний 7676 умерших футболистов, завершивших карьеру. Помимо этого, они взяли 23 тысячи медицинских карт людей, не занимавшихся футболом. В планах ученых было изучение влияния на мозг ударов головой по мячу.

Поводом для

исследований послужила смерть бывшего нападающего "Вест Бромвича" Джеффа Астла. В числе причин назывались травмы головы, полученные им во время футбольных матчей.

Во время исследования ученые пришли к парадоксальному открытию. У профессиональных футболистов в три с половиной раза выше шанс развития слабоумия. При этом в среднем профессиональные футболисты живут гораздо дольше обычных людей. Более того, футболисты после завершения карьеры менее подвержены болезням сердца и риску развития рака.