В 2020 году стартует программа обеспечения лекарствами в поликлиниках

К оказанию амбулаторной помощи планируется привлечь частные медицинские организации. Кроме того, пациенты поликлиник уже в следующем году начнут получать лекарства бесплатно. Минздрав приступил к модернизации поликлиник в первичном звене.

Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на селекторном совещании с руководителями службы здравоохранения в регионах. Первый врач, к которому обычно обращается человек, заболев, - участковый терапевт или педиатр, если речь идет о ребенке. Затем, если возникает нужда, к лечению подключаются узкие специалисты - кардиолог, офтальмолог, гастроэнтеролог. В Минздраве подсчитали, что за год в среднем каждый гражданин страны обращается в поликлинику не менее восьми раз. И именно обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи, особенно в сельской местности, деревнях, рабочих поселках и малых городах, где живут менее 50 тысяч человек, - это основная цель проводимой модернизации первичного звена здравоохранения.

При этом в 480 населенных пунктах все еще есть проблемы с доступом к медицинским учреждениям. И даже если врач общей практики или фельдшер имеется, попасть на прием к узкому специалисту, а тем более лечиться у него на постоянной основе нередко крайне сложно. "Когда мы говорим о доступности первичной медицинской помощи, мы подразумеваем, с одной стороны, наличие правильной и правильно расположенной инфраструктуры, основных фондов и оборудования медицинского, а с другой стороны, наличие необходимых кадров", - сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

С "базой" все ясно. До 15 ноября регионы должны провести полную инвентаризацию всего, что у них есть и чего не достает, представить отчет в специально созданную рабочую группу в правительстве. А к 1 июля 2020 года уже должны появиться полноценные, подробные программы модернизации первичного звена в каждом регионе. "Мы ждем от регионов предложений. Главы регионов и региональных министерств несут персональную ответственность за проводимую работу и недопустимость искажения информации", - отметила министр.

Пока врачи предпочитают работать в стационарах, а не на участках, но скоро ситуация изменится

При этом предполагается не только укрепить имеющийся потенциал поликлиник, районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских амбулаторий и кабинетов общей практики, но и строить новые медучреждения там, где их остро не хватает. Интересный момент: модернизация также предполагает вовлечение частных медицинских организаций в оказание медуслуг, отметила Скворцова. Кроме того, по ее мнению, необходимо изменить условия работы медработников, поскольку сейчас врачи и санитары предпочитают работать в стационарах, а не на участках. Минздрав совместно с Минтрудом готовит предложения по введению новой системы оплаты их труда.

Еще одна новость, которая прозвучала на совещании, - уже со следующего года в регионах должна стартовать программа обеспечения лекарствами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Сейчас пациенты получают лекарства бесплатно в больницах, но выписываясь домой после стационара, должны покупать препараты самостоятельно (за исключением льготников и больных социально значимыми заболеваниями - в частности, диабетом). По словам Скворцовой, стартует программа лекарственного обеспечения пока с одной группы больных: речь идет о вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Лекарственное обеспечение пациентов, перенесших сосудистую катастрофу, позволит снизить риск повторных осложнений.

Кстати, отметила министр, 22 региона приняли участие в пилотном проекте по дистанционному мониторингу артериального давления у пациентов с высоким риском сосудистых осложнений. Более внимательное отношение докторов и самих пациентов к постоянному контролю, аккуратный прием назначенных лекарств привел к уменьшению числа гипертонических кризов и сосудистых катастроф. "Достигнут целевой уровень давления в 91% случаев, что почти вдвое выше, чем при обычной практике. Предотвращено 70% вызовов "скорой помощи", в два раза снизилась необходимость в срочной госпитализации", - сообщили в Минздраве.