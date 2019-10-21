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Рубрика: В мире

Конкуренты объединились

В Австралии газеты вышли с пустыми первыми полосами
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(7995)
Ряд австралийских печатных изданий вышел 21 октября с заретушированными первыми полосами. В акции, организованной НКО Right to Know Coalition, приняли участие 20 национальных газет, включая The Daily Telegraph, Herald Sun, The Advertiser, а также теле- и радиокорпорации.

Как отмечает BBC, на этот шаг СМИ пошли в знак протеста против законов о национальной безопасности, принятых в последние годы (всего около 60), которые, по словам журналистов, препятствуют их работе, нарушая право на информацию, и создали "культуру секретности" в Австралии. После принятия в прошлом году закона о борьбе со шпионажем СМИ пытались добиться права на получение конфиденциальной информации, но безуспешно.
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Масла в постепенно разгорающийся огонь борьбы за свободу слова добавили проведенные в июне обыски в редакции Австралийской радиовещательной корпорации и в доме корреспондента News Corp, они вызвали крайне негативную реакцию в журналистской среде. Обе операции были связаны с выпущенными материалами, основанными на данных информаторов. В одном из них речь шла о военных преступлениях, в другом - о предполагаемой попытке шпионажа за гражданами Австралии. Правоохранительные органы назвали в качестве причины обысков разглашение гостайны. Накануне стал известно, что трое журналистов, связанных с теми материалами, могут предстать перед судом, по новым законам им грозит тюрьма.

Примечательно, что СМИ Австралии, обычно конкурирующие друг с другом, в этом случае выступили единым фронтом, что происходит крайне редко. Нынешнее правительство страны крайне отрицательно относится любым изменениям, которые могут привести к ослаблению национальной безопасности.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

В мире Океания Австралия
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