В Черном море начались учения НАТО Fall Storm

Учения НАТО Fall Storm 2019 начались в Черном море. Как проинформировали в ВМС Румынии, в них принимают участие шесть кораблей национальных вооруженных сил, три корабля других стран альянса, три самолета, вертолет и порядка одной тысячи моряков.

Как подчеркивают в Бухаресте, это одни из самых важных маневров, организованных на территории Румынии. Они направлены на повышение оперативной совместимости различных подразделений. В учениях задействованы все виды вооруженных сил Румынии и военно-морская группа НАТО по борьбе с минами. Предполагается, что в рамках маневров будут отработаны элементы операции по коллективной обороне, а также действия десанта.

Маневры проходят с 21 по 27 октября.