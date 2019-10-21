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21.10.2019 19:42
Рубрика: В мире

В Черном море начались учения НАТО Fall Storm

Текст: Юрий Когалов

Учения НАТО Fall Storm 2019 начались в Черном море. Как проинформировали в ВМС Румынии, в них принимают участие шесть кораблей национальных вооруженных сил, три корабля других стран альянса, три самолета, вертолет и порядка одной тысячи моряков.

Фото: Alex Beltyukov / russianplanes.net / wikimedia.org
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Как подчеркивают в Бухаресте, это одни из самых важных маневров, организованных на территории Румынии. Они направлены на повышение оперативной совместимости различных подразделений. В учениях задействованы все виды вооруженных сил Румынии и военно-морская группа НАТО по борьбе с минами. Предполагается, что в рамках маневров будут отработаны элементы операции по коллективной обороне, а также действия десанта.

Маневры проходят с 21 по 27 октября.

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