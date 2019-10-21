Капитан мужской сборной России по теннису Шамиль Тарпищев и тренерский штаб команды определились с составом участников на финальную часть Кубка Дэвиса 2019 года, которая пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября.

Вчера в международную организацию (ITF) была направлена официальная заявка. В нее вошли Даниил Медведев (4-й номер рейтинга ATP), который с 11 по 17 ноября будет играть на Итоговом чемпионате года в Лондоне, Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22), только что завоевавший титул на турнире в Москве, и Евгений Донской (118).

Нашим теннисистам предстоит опробовать новый формат "Кубка Дэвиса". В одном месте и в одно время мы увидим сразу 18 команд, которые будут бороться за призовой фонд в 20 миллионов долларов. Участников разделили на шесть групп. Сборная России попала в группу В вместе с Испанией и Хорватией. В группе А сойдутся сборные Франции, Сербии и Японии, в группе С - Аргентины, Германии и Чили, в группе D - Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е - Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F - США, Канады и Италии.

Победители групп, а также две лучшие команды, среди занявших вторые места, окажутся в четвертьфинале турнира. Далее в плей-офф пройдут полуфиналы и финал. Каждый матч в рамках Кубка Дэвиса будет состоять из двух одиночных игр и одной парной встречи.

Вчера состав объявили и наши соперники - испанцы. Их сборную возглавит вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. Также в заявку вошли Роберто Баутиста Агут, Фелисиано Лопес, Пабло Карреньо Буста и Марсель Гранольерс.

Лидеры России и Испании - Медведев и Надаль - дважды встречались в финалах крупных турниров в текущем сезоне: на "Мастерсе" в Монреале и на "Большом шлеме" в Нью-Йорке. И если в первом случае россиянин уступил 6:3, 6:0, то на US Open Медведев дал испанцу бой - 5:7; 3:6; 7:5; 6:4; 4:6.

Другие конкуренты россиян на групповом этапе - хорваты - являются действующими победителями Кубка Дэвиса. Но они пока не огласили список игроков.

Напомним, что наши теннисисты становились обладателями трофея дважды - в 2002 и 2006 годах.