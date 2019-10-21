Сенсационную новость обсуждают немецкие СМИ: министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер поддержал идею создания первого в стране космодрома. Впрочем, многие эксперты сомневаются, что воплотить этот план в жизнь будет так уж легко. Тем временем "РГ" выяснила, что думают власти региона, который называют в качестве потенциальной площадки для космических пусков.

Немецкие собеседники "РГ" признают: еще недавно Германии было не до космодрома. Вложения в космическую отрасль составляют всего 0,05 процента от ВВП. Несмотря на то что ФРГ в последние годы активно рвется в космос и разрабатывает спутниковые технологии, республика находится лишь на восьмом месте в мире по объему космических инвестиций. Идею строительства космодрома лоббирует Федеральный союз немецкой промышленности, который провел в Берлине свой конгресс и позвал на него министра Альтмайера. По данным Spiegel Online, "союз пытается коммерциализировать космос, предъявляя политикам внушительные требования". Так, его глава Дитер Кемпф намекнул, что неплохо бы увеличить "космический" бюджет ФРГ с 285 до 700 миллионов евро, чтобы не отставать от той же Франции.

Германия не единственная европейская страна, которая задумывается о своем космодроме

Промышленники также убеждали министра, что "хотя добыча сырья на астероидах и других планетах начнется не завтра, стремительно развивающиеся технологии делают такую перспективу реальной". Не говоря уже о том, что "путешествия в космос скоро станут столь же естественным явлением, как электричество из розетки". Пока Альтмайер не исключил создания "небольшой площадки для мини-пусков". Впрочем, как пишут СМИ, "вопрос о том, приспособлена для Германия для космодрома, остается спорным" - не только с точки зрения затрат, но и в силу географического положения. Какое бы место для него ни выбрали, вряд ли оно сможет конкурировать с тем же европейским космодромом Куру во французской Гвиане, что близ экватора.

Пока же в немецкой прессе всплывает нижнесаксонский поселок Нордхольц на берегу Северного моря, который, по одной из версий, мог бы стать потенциальным местом для строительства космодрома. Поблизости находится военный аэродром, его уже много десятилетий используют ВМС ФРГ. "РГ" дозвонилась до Маркуса Итьена, бургомистра муниципалитета Вурсте - Нордзеекюсте, к которому относится Нордхольц, и выяснила, что думают в поселке об этих планах. "Как община мы с интересом приняли во внимание эти сообщения. Если в будущем министерство экономики бу дет всерьез рассматривать Нордхольц в качестве такой площадки, мы открыты к обсуждению всех деталей - поделился господин Итьен с "РГ". - С точки зрения технической оснащенности у нас немало возможностей, но надо смотреть, что конкретно нам могут предложить. Опять же, очень важен экологический аспект, потому что прибрежный район является частью особой природной зоны".

К слову, Германия не единственная страна ЕС, которая задумывается о своем космодроме: ранее такие планы озвучивали Британия и Италия.

Досье "РГ"

В послевоенной истории Германии было всего 11 космонавтов, трое из них выходили в открытый космос. Они совершали полеты как на американских шаттлах, так и на советских, а затем российских кораблях "Союз". В декабре прошлого года с Международной космической станции вернулись участники 56-й интернациональной экспедиции - россиянин Сергей Прокопьев, американка Серина Ауньен-Чэнселлор и немец Александр Герст - от Европейского космического агентства. Геофизик Герст, единственный действующий на сегодняшний день астронавт ФРГ, известен еще и своими фотоснимками Земли из космоса, которые он выкладывает в своем Instagram. Ну а первым немцем в космосе стал гражданин ГДР Зигмунд Йен, которого на родине сравнивали с Гагариным. В 1978 году он вместе с Валерием Быковским совершил посадку на орбитальную станцию "Салют-6".