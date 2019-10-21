В Иерусалиме раскопали дорогу, построенную при Понтии Пилате

Археологи обнаружили в Иерусалиме дорогу, построенную во времена Понтия Пилата. Они предполагают, что это была главная улица города, по которой паломники поднимались к Храмовой горе. Определить время закладки дороги и таким образом установить заказчика строительства помогли монеты, которые обнаружили под брусчаткой, пишет Scinexx.

100 старинных монет, прекрасно сохранившихся, относятся ко времени правления Понтия Пилата, римского префекта Иудеи c 26 по 36 годы н. э.

Дорога начинается у Силоамского пруда в Городе Давида и заканчивается у подножия Храмовой горы. По мнению археологов, это был паломнический путь, соединяющий святые для евреев места Города Давида.

О том, что эта улица была особой в жизни города и по ней шли паломники и процессии к Храмовой горе, говорят размеры и качество работы: почти восемь метров в ширину с аккуратно вырезанным камнем, украшена каменными резными бордюрами.

Археологи подсчитали, что для строительства 600-метровой дороги потребовалось более 10000 тонн известняковых блоков и большое количество строителей и ремесленников.

Известно, что при Понтии Пилате был построен акведук, который снабжал Иерусалим водой, а также амфитеатр в Кесарии. Теперь получается, что и святая для паломников дорога построена во времена его правления. Но для чего понадобилось Понтию Пилату, человеку, который приговорил Иисуса из Назарета к смерти на кресте, строить ее посреди древнего города? Историки предполагают, что таким образом он хотел успокоить жителей Иерусалима и увековечить себя в грандиозных строительных проектах.