В мексиканском вузе появились терминалы для связи с полицией

Мексиканские власти совместно с Национальным автономным университетом Мексики (НАУ) внедрили в студенческую жизнь необычную инновацию. На территории пяти факультетов кампуса установили специальные компьютеризированные терминалы, с помощью которых любой желающий может в сжатые сроки написать "экспресс-жалобу" о каком-либо нарушении. Предполагается, что таким образом удастся не только увеличить раскрываемость преступлений и усилить безопасность, но и повысить уровень доверия между студенческим сообществом и властями.

Установка спецтерминалов стала возможной благодаря инициативе Генеральной прокуратуры страны, подписавшей с НАУ особое соглашение. Как отметил в комментарии для прессы генпрокурор Алехандро Гомес, основная идея заключается в том, чтобы установить и наладить прямой канал связи между учащимися и правоохранительными органами. Он также объяснил, что одним из мотивов этого нововведения является тот факт, что зачастую люди, ставшие свидетелями преступления, не обращаются напрямую в полицейский участок. Кто-то считает это неудобным, кто-то излишне бюрократизированным, и, как следствие, многие незаконные действия так и остаются без должного внимания.

Глава НАУ Леонардо Ломели, также обращает внимание на этот момент. "Отсутствие формализованных сообщений о преступлении в итоге ведет к безнаказанности. Новая система это значительный шаг вперед. Упрощенный процесс подачи жалоб, фактически в режиме онлайн, позволит не только бороться с криминалом, но и будет способствовать росту доверия в нашем обществе", заявил Ломели. Новые терминалы являются частью стратегии нынешнего правительства Мексики по борьбе с преступностью. Помимо упрощения подачи заявления непосредственно в полицейском участке, местно МВД выпустило специальное приложение для смартфонов, позволяющее пользователям в режиме реального времени сообщать о преступлениях. Кстати, терминалы "экспресс-жалоб" позволяют не только набрать текст с помощью клавиатуры, но и совершить звонок в колл-центр, где информацию обработает оператор.