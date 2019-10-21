В Омской области запустят социально значимые проекты "Яндекса"

Губернатор Омской области Александр Бурков провел рабочую встречу с представителями компании "Яндекс" - директором по стратегическому развитию Алексеем Федотовым и начальником управления по работе с госорганами Алексеем Ромахиным. Стороны обсудили участие региона в цифровизации экономики и социальной сферы. Подобные проекты "Яндекс" планомерно реализует в российских регионах. Представители компании ведут активную работу с губернаторами, предлагая комплексные проекты по цифровизации в области социального обеспечения, транспорта, образования и других отраслях экономики.

Некоторое время назад в России стартовала программа "Цифровая экономика", призванная поднять к 2024 году уровень производительности труда на 30 процентов. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что цифровизация выступает одним из приоритетов экономической политики Российской Федерации. Регионы активно подключились к реализации программы.

Не остался в стороне и крупный бизнес, перед которым стоит задача активно участвовать в переводе отечественной экономики на принципиально новую технологическую платформу как на федеральном, так и на региональном уровне. В ходе встречи представителей "Яндекса" с руководством Омской области было отмечено, что компания заметно наращивает свое присутствие в решении государственных задач и реализации нацпроектов.

"Компания "Яндекс" обладает уникальными разработками, которые уже сегодня делают жизнь в России для граждан более комфортной и приближают ее к современным международным стандартам, - отметил Алексей Федотов. - Органы государственной власти, в данном случае в лице губернатора Омской области Александра Буркова, в результате сотрудничества с "Яндексом" получат доступ к новейшим цифровым технологиям и смогут более эффективно выполнять поручения правительства и президента".

Многие разработки этого холдинга уникальны и пригодятся регионам в развитии цифровых проектов. Важно, что технологии "Яндекса" имеют социальную направленность - они внедряются в сфере образования, транспорта, здравоохранения и поддержки населения.

Например, проект "Яндекса" "Электронный путевой лист" предусматривает цифровизацию сферы перевозок для значительного снижения аварийности на дорогах, что является актуальной проблемой для регионов. Проект позволит водителям и транспорту проходить медицинский и технический контроль по всему городу, в удобных для перевозчиков местах. Это сократит затраты, в том числе времени.

Предрейсовый осмотр является обязательной процедурой, установленной законом. Разработчики предлагают использовать телеметрию. Она помогает за несколько секунд определить манеру вождения водителя, а также проанализировать его физическое и психическое состояние как перед выходом в рейс, так и в пути.

По словам губернатора Александра Буркова, данную технологию необходимо внедрить, прежде всего, на транспорте, обслуживающем учреждения образования, здравоохранения и социальной поддержки населения. Омская область в качестве одного из первых в России участников этого проекта бесплатно получит от "Яндекса" два десятка камер с системой идентификации водителя по биометрии.

Еще одна идея, заинтересовавшая руководство Омской области, - организация перевозки маломобильных людей. Речь идет о развитии службы социального такси. Губернатор подчеркнул, что она очень востребована. По словам Александра Буркова, в 2018 году ее услугами в Омской области воспользовались свыше 1,7 тысячи инвалидов, причем 510 из них - это колясочники.

Еще одной острой для регионов проблемой является регулирование дорожного движения. Транспорта становится все больше, и дорожной сети все сложнее справляться с возрастающей нагрузкой. По словам омского губернатора, формирование грамотной маршрутной сети без цифровизации сегодня невозможно. Регион рассчитывает на помощь холдинга и здесь: подобные решения "Яндекса" заинтересовали уже многие российские субъекты.

Одним из главных итогов встречи омского губернатора Александра Буркова с представителями "Яндекса" Алексеем Федотовым и Алексеем Ромахиным стало то, что областные власти поддержали внедрение проекта "Яндекс.Лицей". Он реализуется в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Ранее к этой программе уже подключились несколько областей.

"Эта образовательная программа подготовлена, она удовлетворяет образовательным стандартам Российской Федерации и дает возможность молодежи получать профессиональные знания в области компьютерных технологий, - пояснили в пресс-службе губернатора Омской области. - В рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в конце ноября 2019 года министерством образования Омской области запланировано внедрение образовательного контента и услуг "Маркетплейс".

Речь идет о платформе "Московская электронная школа" - это уникальное хранилище образовательных материалов. Его формат планируется расширить с уровня столицы до федерального. После чего материалы станут доступными учителям и ученикам в регионах. Омская область уже сделала важный шаг в этом направлении. В образовательный контент также включены курсы по программированию.

В целом, обе стороны в рамках рабочей встречи поддержали озвученные идеи и наметили пути дальнейшего сотрудничества.

"Мы видим свою роль в том, чтобы направить возможности компании "Яндекс" на решение социальных, экономических и инфраструктурных задач в регионах России, - подчеркнул Алексей Ромахин. - Ведь "Яндекс" сегодня не просто бизнес - это неотъемлемая часть экономической и социально-политической архитектуры современной России. России, которая устремлена в будущее и использует для этого, в том числе, и новейшие цифровые технологии".

В ближайшее время будет разработана детализированная "дорожная карта" участия Омской области в проектах компании "Яндекс", чем займутся профильные областные министерства.