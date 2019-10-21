В понедельник Барселона впервые мирно протестовала

Я живу в Барселоне в старом монастыре, точнее в бывшем монастырском здании. Перед ним как бы маленькая площадь, со всех сторон окруженная домами, из-за чего акустика как в колодце.

Из окна у меня вид на двор, там густые акации и кафе L Americano. Его хозяйка, милая худая тетушка лет семидесяти, делает прекрасный эспрессо и носит брекеты. Тетушка как раз в час ночи закрывает свое заведение, опускает на стекла металлические жалюзи, сплошь исписанные граффити, и уходит бодрым шагом куда-то в темноту. Но зато около четырех утра приходят бездомные, поскольку монастырь их кормит. Монастырь вообще странный - в нем одни китайцы. В воскресенье, например, они устроили благотворительную ярмарку, где была сплошь китайская еда. Я ничего не хочу этим сказать, просто непривычно как-то.

Протесты, конечно, основная тема разговоров в Барселоне

Бомжи садятся на скамейки под акациями, громко разговаривают и двигают туда-сюда по гранитной плитке пустые металлические кастрюли. Кастрюли они приносят с собой, чтобы им в них положили и побольше.

Особенно мне не нравится спившийся марокканец, вонючий и хамоватый. Днем этот марокканец ходит стрелять сигареты к посетителям кафе, и требует две, вторую для кореша, американца. Тот тихо сидит на скамейке, потому что не может встать. Тихий-то он тихий, но именно этот кадр чаще других двигает пустую кастрюлю по плитке ранним утром. Еще появляется араб в синей бархатной галабии с серебряным позументом. У него с собой тележка, на тележке кассетный магнитофон. Я случайно знаю, где он ночует - в готическом квартале есть тенистый дворик перед церковью святого Филиппа Нери с фонтаном посредине, тишина, солнце сквозь листву и благодать. Вот там в уголке площади этот арабский старик в странном платье и проводит ночи на картонках и тряпках. Однако на Средиземное море приходит осень, начинаются дожди и холодные ночи, а бархатная ткань плохо сохнет.

С недавних пор в гулком дворе появились еще и радикалы - сторонники независимости Каталонии. По ночам, устав бегать и поджигать мусорные баки на центральных улицах Барселоны, они приходят под мои окна отдохнуть и поговорить о тактике городской войны. Но эти хотя бы не двигают кастрюлю.

Погода портится. Предыдущие дни было солнце, и под ним ходили демонстрации марксистов, требовали смерти капитализму. Теперь же тучи, прохладный ветер, и марксисты куда-то попрятались. Впрочем, Каталония хочет независимости и в хорошую и в плохую погоду. Вечером в воскресенье тут прошел очередной митинг, впервые за последние дни он обошелся без поджогов баррикад из мусорных баков. Почему вдруг - неясно. Видимо, каталонцы действительно испугались, увидев, как красивый курортный город превращается в центр левого террора. Я бродил по вчерашнему митингу, и видел, что радикалы никуда не делись. Ребята в черных худи с капюшонами сновали в толпе, сидели на крышах автобусных остановок, свистели оттуда и обзывали нехорошими словами Испанию, которая не дает Каталонии отделиться.

Кстати, леваки и шпана нашли себе хорошую рекламную площадку - они пишут призывы на подсвеченной рекламе и на схемах метро. Пиар у них на высоте. Например, светится в темноте большой стенд схемы линий барселонского метрополитена, и на нем черными буквами: "Сломай систему!".

Я спросил у одного из мирных протестантов, сидящего на проезжей части и раскуривающего самокрутку, стоит ли ждать новых стычек с полицией. Мой собеседник задумчиво выпустил дым и сказал: "Мы все этого ждем и боимся, брат. Мы - мирные демонстранты, а они нам вредят, они дискредитируют идею независимости Каталонии. Пинков мы получим с такими союзниками, а не свободу. Видишь, они везде. Кто знает, о чем они думают?..". И снова затянулся.

Протесты, конечно, основная тема разговоров в Барселоне. На улицах, в транспорте, в кафе - везде только и говорят об этом. Причем точки зрения самые разные. Многие полагают, что беспорядки на улицах до добра не доведут. Протесты, говорят они, нужны конечно, но мирные, исключительно мирные. Другие считают, что чем хуже - тем лучше, и пусть сильнее грянет, лишь бы независимость. Таких, впрочем, немного. Есть и сторонники Испании - именно они принесли букеты цветов и конфеты к управлению Национальной полиции Каталонии после устроенного радикалами побоища в минувшую пятницу.

Встретил на улице девушку с большим белым пушистым шпицем на поводке. Шпиц был в попонке из красно-желтого каталонского флага. "А что, - спрашиваю, - собачка за независимость?" - "Это мой муж за независимость, - отвечает хозяйка. - Он требует, чтобы собака публично разделяла его взгляды". - "А что вы сами думаете по поводу происходящего?" - "Независимость Каталонии - политический лозунг. Что мы получим, если Мадрид вдруг согласится, - неясно. По мне, так и сейчас неплохо".

Однако тот факт, что воскресный вечер прошел без стычек, не означает, что все стихло. Радикалы по-прежнему здесь. Среди них много умных, смелых, прошедших хорошую подготовку в уличных боях профессиональных революционеров из разных стран Европы, социалистов и анархистов. И сидеть без дела им скучно.

А Мадрид словно специально раздражает каталонцев. Президент Каталонии Ким Торра два раза звонил премьеру Испании Педро Санчесу, предлагал встретиться и обсудить ситуацию. Санчес оба раза ответил отказом (через три недели выборы в парламент королевства, а в остальной Испании к амбициям каталонцев относятся прохладно). А в понедельник Санчес неожиданно написал в Twitter о желании приехать в Барселону, чтобы навестить находящихся в больнице сотрудников полиции, пострадавших в уличных боях. Я спросил у помощника вице-спикера парламента Каталонии Джосепа Висенса, когда приедет Санчес. "Он написал об этом - и все. Мы абсолютно не в курсе, когда он приедет и что будет делать", - ответил помощник.

Такое отношение, конечно, каталонцев не устраивает. "Мы и так даем больше всех налогов в казну Испании и не заслужили, чтобы нас же возили лицом по столу", - рассуждает пожилой человек в аптеке, пока продавец ищет ему что-то от простуды. Видимо, продуло на митинге. "Они считают, что мы сами позвали радикалов, - продолжает мой собеседник - а теперь не в состоянии контролировать ситуацию. Дождутся, что даже мирные люди выйдут на баррикады".

Между тем

Власти Испании определили дату эксгумации тела диктатора Франсиско Франко. Прах генералиссимуса достанут из могилы в мемориальном комплексе "Долина павших" в ближайший четверг, 24 октября - за день до крайнего срока, установленного самим же правительством. Останки перезахоронят на кладбище Мингоррубио, где расположена могила супруги каудильо Кармен Поло. Доступ посетителей в "Долину павших" был закрыт уже 11 октября, и работы могли быть проведены в любой день. Но напряженность в Каталонии вынудила Мадрид не торопиться с проведением работ. Теперь же появление конкретной даты фактически говорит о том, что ситуация в Каталонии более не требует повышенного внимания и дает властям возможность в преддверии намеченных на 10 ноября досрочных парламентских выборов переключить внимание избирателей на новую тему. В качестве наиболее вероятного варианта рассматривается транспортировка гроба при помощи вертолета. Хотя между долиной Кельгамуро, где расположена "Долина павших", и кладбищем Мингоррубио всего 50 километров, власти опасаются, что франкисты могут помешать процессии. На церемонии помимо родственников будут присутствовать глава минюста Долорес Дельгадо, как официальный представитель правительства, коронер на случай, если гроб был поврежден, и рабочие, которым предстоит вскрыть могилу. При этом, согласно протоколу, никто из них не сможет вести видеозапись или делать фотографии. Журналистов на церемонию не позвали.

Подготовил Юрий Когалов