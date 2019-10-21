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Рубрика: Общество

Мама на работе

В пилотных регионах стартует программа, посвященная здоровью женщин, занятых на производстве
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Спецвыпуск № 237(7995)
На крупных предприятиях вновь появятся цеховые врачи.
Ни одна профессия не должна лишать женщину счастья материнства. Фото: Photoxpress Ни одна профессия не должна лишать женщину счастья материнства. Фото: Photoxpress
Ни одна профессия не должна лишать женщину счастья материнства. Фото: Photoxpress

Во время медосмотров особое внимание планируется уделять репродуктивному здоровью женщин. Профилактические меры, развитие корпоративных программ, направленных на поддержание здоровья работниц, позволят уменьшить количество невыношенных беременностей.

В результате, по оценкам экспертов, в стране может дополнительно появиться на свет 23 тысячи малышей в год. Кроме того, программа "Здоровье работающих женщин", о начале которой заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), призвана обеспечить активное долголетие россиянок.

Фото: Аркадий Колыбалов.
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Врачи констатируют: сегодня все больше молодых женщин сталкиваются с проблемами в репродуктивной сфере, которые не позволяют им забеременеть или выносить ребенка. По данным минздрава, от 10 до 20 процентов желанных беременностей заканчиваются выкидышем.

"На сегодняшний день демографическая ситуация продолжает ухудшаться. Только за неполный 2018 год в России родилось на 90 тысяч детей меньше, чем в 2017 году, - заявил исполнительный вице-президент РСПП, председатель комиссии по индустрии здоровья, доктор медицинских наук Виктор Черепов. - Вполне естественно, что на таком фоне принятые национальные проекты "Демография" и "Здравоохранение" призваны в том числе обеспечить улучшение здоровья женщин и повысить рождаемость. Исполнение еще одного нацпроекта - "Повышение производительности труда и поддержка занятности" - также тесно увязано с охраной здоровья работников".

За последние 25 лет корпоративная медицина, которая была довольно развита в советское время, фактически прекратила существование. "Не открою секрет, что на предприятиях резко сократилось количество медицинских работников, - отметил Виктор Черепов. - Раньше активно работала цеховая медицинская служба: был цеховой врач, проводились профилактические медосмотры, работали профилактории и ведомственные санатории. Проводилась масса мероприятий, направленных на профилактику заболеваний. Многое мы растеряли, но в последние три года РСПП совместно с министерством здравоохранения предпринимают усилия для восстановления этой системы".

Сейчас крупные предприятия возвращаются к пониманию,что заниматься здоровьем можно и нужно в рамках корпоративных программ

Сейчас крупные предприятия возвращаются к пониманию, что заниматься здоровьем можно и нужно в рамках корпоративных программ: работодатели обеспечивают работников дополнительной медстраховкой, поощряют, в том числе и материально, отказ от вредных привычек, помогают обеспечить физическую активность. Но до 40 процентов женщин трудятся на малых и средних предприятиях, где корпоративного здравоохранения нет.

Фото: Алексей Насыров / ТАСС
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"Среди лидеров в охране здоровья работников такие компании, как РЖД, предприятия газодобывающей и нефтяной отрасли, практически все металлургические и химические комбинаты. Их опыт предполагается распространить, развивая корпоративное здравоохранение сначала в качестве пилотов на предприятиях трех федеральных округов - Центрального, Уральского и Южного ФО, а затем и на всю страну", - отметил представитель РСПП.

"Существуют три главных фактора, влияющих на здоровье: благосостояние граждан (40 процентов), доступность и качество медпомощи (30 процентов) и наличие или отсутствие вредных привычек (30 процентов), - утверждает руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова. - Но не менее важна информированность врачей, и населения о современных способах профилактики и лечения.

На раннее выявление заболеваний направлена и инициированная минздравом система периодических медицинских осмотров - при поступлении на работу, а в дальнейшем регулярно". Гузель Улумбекова отметила, что для достижения целей проекта "Демография", согласно которым суммарный коэффициент рождаемости в России должен быть увеличен до 1,7, необходимо помогать женщинам репродуктивного возраста сохранять каждую желанную беременность. И это не только вопрос заботы о женском здоровье вообще, но и вопрос грамотной врачебной помощи. Поэтому повышение квалификации врачей через внедрение непрерывного образования также входит в программу.

Если врач действует грамотно, мы можем дополнительно сохранить 23 тысячи детей ежегодно за счет благополучного родоразрешения

"В арсенале гинекологов появились современные препараты, помогающие сохранить беременность в случае возникновения проблем, - отметила Гузель Улумбекова. - Мы просчитали сравнительную эффективность применения такой терапии. Если врач действует грамотно, мы можем дополнительно сохранить 23 тысячи детей ежегодно за счет повышения вероятности благополучного родоразрешения. Это очень хорошая перспектива, которая могла бы обеспечить прирост рождаемости на 1,5 процента".

Заместитель директора по научной и аналитической работе НМИЦ профилактической медицины Минздрава РФ Анна Концевая обратила внимание на то, что антитабачная кампания в России повлияла на мужчин, которые стали курить меньше, но среди женщин, курение, напротив, растет. А это не может не влиять на женское здоровье и здоровье их детей самым пагубным образом.

Заботиться о женском здоровье необходимо в любом возрасте, подчеркнула главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии минздрава, академик РАН Лейла Адамян. "Помогать женщинам нужно не только в течение репродуктивного периода их жизни. Важная группа, которая очень нуждается в дополнительном внимании, - это женщины старшего возраста, в предменопаузе и менопаузе, - отметила Лейла Адамян. - В России 40 миллионов таких женщин. Современная медицина располагает возможностями продлить их активные годы, сделать долголетие качественным.

Фото: iStock
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Женщины продолжают активно работать и в старшем возрасте, но из-за гормональных изменений, происходящих с возрастом, их работоспособность снижается, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Большинство женщин воспринимают такие изменения как неизбежность: "что поделаешь, годы идут". При этом в развитых странах уже много лет женщинам с определенного возраста назначают гормональную терапию. И это позволяет замедлить процессы старения.

В нашей стране традиционно к гормональной терапии относятся настороженно не только пациентки, но часто и врачи, отметила академик Адамян. Просвещение женщин, с одной стороны, и образование врачей-гинекологов, с другой, должно изменить эту ситуацию.

Общество Здоровье
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