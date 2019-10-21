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21.10.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

Текст: Марина Гусенко
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Photoxpress
Утверждены опорные документы по развитию искусственного интеллекта

Первое. Активизируйте возможность дистанционно блокировать смартфон, тогда в случае его пропажи вы сможете не только закрыть доступ злоумышленников к личным данным, но и стереть их.

Второе. Рекомендуется использовать сложные пин-коды для входа в устройство или биометрические данные.

Третье. Нужно регулярно делать резервное копирование данных. А документы, фото и видео - хранить в облачном хранилище, а не памяти смартфона.

Если телефон потерян, нужно обратиться к мобильному оператору с просьбой заблокировать оставшуюся в нем "симку", тогда злоумышленник не сможет воспользоваться быстрыми переводами из смс и вывести средства с вашего счета.

Также рекомендуется сразу сразу заблокировать привязанные к смартфону банковские карты.

Подробную инструкцию читайте на сайте Роскачества.

Экономика Отрасли Связь Госфонды и контрольные органы Роскачество
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