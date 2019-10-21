В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ. По словам главы Роспатента Григория Ивлиева, в ручке этого ключа имеется греющий элемент, а сам инструмент красного цвета, что позволит не потерять его из виду.

"Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа", - цитирует главу ведомства РИА Новости.

Сообщается также, что в этом году наибольшее количество заявок на патенты подавалось из таких сфер, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство. Например, один только Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина подал более 60 заявок в 2019 году.