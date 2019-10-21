В России могут поднять минимальные цены на крепкий алкоголь

"Указанная цена сформирована путем индексации на суммарный уровень фактической инфляции с 2016-2018 гг.", - говорится в пояснительной записке к документу. Минимальная цена на этиловый спирт не индексировалась с 2015 года, отмечают в Минфине.

Для расчета новой стоимости спирта учтут не только фактические данные Росстата по инфляции, но и прогнозы. Согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России, в 2019 году инфляция составит 3,8 процента.

Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января 2020 года. В результате, вырастут минимальные цены и на алкогольные напитки. В частности, водка может подорожать на 7 процентов - с 215 до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Минимальную стоимость коньяка в рознице предлагается повысить на 11,6 процента до 433 рублей за бутылку 0,5 литра. Сейчас напиток стоит 388 рублей.

Минимальные закупочные цены на спирт и розничные цены на готовую алкогольную продукцию устанавливаются для вытеснения контрафактного алкоголя. Если в рознице товар реализуется по цене ниже установленной минимальной, значит, он произведен нелегально.

Минимальные цены устанавливаются для всей цепочки производства и розничной продажи. Стоимость алкоголя возрастает на каждом этапе. В цену закладывается стоимость акциза. В результате, добросовестные производители и продавцы получают гарантии защиты от демпинга производителей контрафактного алкоголя, которые от уплаты акциза уклоняются.