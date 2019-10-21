Верховный суд разъяснил, как бывшим супругам делить имущество

Наша история началась с того, что после развода супруги не стали делить общее имущество. Но через несколько лет для одного из них жизненные обстоятельства, вероятно, поменялись. И он потребовал раздела. Но решение местных судов истца не устроило. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда изучила спор и высказала свое мнение.
Все началось с того, что в Подмосковье с иском в суд пришел гражданин и рассказал свою историю. Вот ее суть - в период брака супруги купили трехкомнатную квартиру и оформили ее в совместную собственность. Кроме этой жилплощади у жены была однокомнатная квартира.
Эту квартиру она получила по договору пожизненной ренты. Потом семья распалась. После развода дети остались жить с женой в трехкомнатной квартире, а однокомнатную квартиру бывшая супруга стала сдавать. Уже после официального расторжения брака бывший муж пошел в мировой суд, чтобы разделить права на общее имущество. Так были поделены два автомобиля, которые были у семьи, а о квартирах бывшие супруги не стали спорить. И все осталось как есть.
После этого мирового суда прошло четыре года, и бывший муж снова отправился в суд за дележом бывшего общего имущества бывшей семьи.
В суде гражданин объяснил - он неожиданно для себя узнал о намерении бывшей жены продать однокомнатную квартиру, которую она все эти годы сдавала. Именно это стало толчком к новому иску, и мужчина обратился в районный суд. В своем исковом заявлении гражданин попросил поделить между ними однокомнатную квартиру. На трехкомнатную квартиру он по своим соображениям не стал заявлять права.
В первой инстанции истцу отказали, сославшись на то, что он так долго думал, что пропустил срок исковой давности. Суд в своем решении подчеркнул - о нарушении своего права в отношении спорного имущества истец узнал давно. Об этом свидетельствуют поданные при рассмотрении спора о расторжении брака встречные иски о разделе общего имущества супругов, после чего супруги заключили соглашение и поделили только машины.
Но требования в суд относительно однокомнатной квартиры он заявил через четыре года после развода. В общем, истцу было отказано. Опоздал. Но истец не успокоился и попытался оспорить отказ. Однако апелляция встала на сторону своих коллег и заявила, что принятое ими решение - верное.
Пришлось обращаться дальше и выше. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ спор изучила и не согласилась с решениями местных судов.
Вот аргументы Верховного суда. Судебная коллегия по гражданским делам напомнила коллегам, что срок давности в делах о разделе общего имущества составляет три года. Но считается этот трехгодичный срок не со дня развода или с момента регистрации права собственности за одним из супругов, а с момента, когда супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права на имущество. Об этом сказано в Семейном кодексе. А также говорилось на пленуме самого Верховного суда (№ 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака").
Верховный суд в своих разъяснениях подчеркнул - по закону, на то, чтобы обратиться в суд и поделить общее имущество после расторжения брака, у человека есть три года. Но начинается трехлетний отсчет не с даты развода. Считать нужно с момента, когда бывшему супругу должно было стать известно, что нарушаются его права на общее имущество.
Действительно, заметила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, в нашем случае то обстоятельство, что истец обращался к мировому судье с требованием о разделе спорного имущества, подтверждает наличие такого спора на момент подачи иска о расторжении брака. Но потом вопросы с квартирами не поднимались.
Ведь гражданин не обращался в суд, чтобы делить квартиры, поскольку считал, что он и его бывшая жена пользуются ими по взаимному соглашению. А снова обратиться в суд с иском человек был вынужден после того, как получил информацию о намерении бывшей супруги продать однокомнатную квартиру.
По мнению высокой судебной инстанции, в такой ситуации срок не пропущен. И бывший супруг имеет право заявлять свои требования, а суд их обязан принять. Верховный суд РФ отменил все состоявшиеся по этому спору решения и велел дело пересмотреть.