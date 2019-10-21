Верховный суд разъяснил, как бывшим супругам делить имущество

Учитывая большое число разводов, а соответственно, и число исков о разделе имущества, многим может оказаться крайне полезным новое разъяснение Верховного суда на эту тему. Высокая судебная инстанция разбирала жалобу бывшего супруга на нежелание судов делить нажитое добро спустя несколько лет после развода. Так с какого момента в подобных спорах считается срок исковой давности?

Наша история началась с того, что после развода супруги не стали делить общее имущество. Но через несколько лет для одного из них жизненные обстоятельства, вероятно, поменялись. И он потребовал раздела. Но решение местных судов истца не устроило. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда изучила спор и высказала свое мнение.

Все началось с того, что в Подмосковье с иском в суд пришел гражданин и рассказал свою историю. Вот ее суть - в период брака супруги купили трехкомнатную квартиру и оформили ее в совместную собственность. Кроме этой жилплощади у жены была однокомнатная квартира.

Эту квартиру она получила по договору пожизненной ренты. Потом семья распалась. После развода дети остались жить с женой в трехкомнатной квартире, а однокомнатную квартиру бывшая супруга стала сдавать. Уже после официального расторжения брака бывший муж пошел в мировой суд, чтобы разделить права на общее имущество. Так были поделены два автомобиля, которые были у семьи, а о квартирах бывшие супруги не стали спорить. И все осталось как есть.

После этого мирового суда прошло четыре года, и бывший муж снова отправился в суд за дележом бывшего общего имущества бывшей семьи.

В суде гражданин объяснил - он неожиданно для себя узнал о намерении бывшей жены продать однокомнатную квартиру, которую она все эти годы сдавала. Именно это стало толчком к новому иску, и мужчина обратился в районный суд. В своем исковом заявлении гражданин попросил поделить между ними однокомнатную квартиру. На трехкомнатную квартиру он по своим соображениям не стал заявлять права.

В первой инстанции истцу отказали, сославшись на то, что он так долго думал, что пропустил срок исковой давности. Суд в своем решении подчеркнул - о нарушении своего права в отношении спорного имущества истец узнал давно. Об этом свидетельствуют поданные при рассмотрении спора о расторжении брака встречные иски о разделе общего имущества супругов, после чего супруги заключили соглашение и поделили только машины.

Но требования в суд относительно однокомнатной квартиры он заявил через четыре года после развода. В общем, истцу было отказано. Опоздал. Но истец не успокоился и попытался оспорить отказ. Однако апелляция встала на сторону своих коллег и заявила, что принятое ими решение - верное.

Пришлось обращаться дальше и выше. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ спор изучила и не согласилась с решениями местных судов.

Вот аргументы Верховного суда. Судебная коллегия по гражданским делам напомнила коллегам, что срок давности в делах о разделе общего имущества составляет три года. Но считается этот трехгодичный срок не со дня развода или с момента регистрации права собственности за одним из супругов, а с момента, когда супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права на имущество. Об этом сказано в Семейном кодексе. А также говорилось на пленуме самого Верховного суда (№ 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака").

Верховный суд в своих разъяснениях подчеркнул - по закону, на то, чтобы обратиться в суд и поделить общее имущество после расторжения брака, у человека есть три года. Но начинается трехлетний отсчет не с даты развода. Считать нужно с момента, когда бывшему супругу должно было стать известно, что нарушаются его права на общее имущество.

Действительно, заметила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, в нашем случае то обстоятельство, что истец обращался к мировому судье с требованием о разделе спорного имущества, подтверждает наличие такого спора на момент подачи иска о расторжении брака. Но потом вопросы с квартирами не поднимались.

Ведь гражданин не обращался в суд, чтобы делить квартиры, поскольку считал, что он и его бывшая жена пользуются ими по взаимному соглашению. А снова обратиться в суд с иском человек был вынужден после того, как получил информацию о намерении бывшей супруги продать однокомнатную квартиру.

По мнению высокой судебной инстанции, в такой ситуации срок не пропущен. И бывший супруг имеет право заявлять свои требования, а суд их обязан принять. Верховный суд РФ отменил все состоявшиеся по этому спору решения и велел дело пересмотреть.