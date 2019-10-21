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21.10.2019 17:34
Рубрика: Власть

Виновным в семейном насилии запретят приближаться к жертвам

Текст: Галина Мисливская
В отношении тех, кто поднимает руку на членов семьи, суды смогут выносить предписание о запрете приближаться к жертве насилия в течение года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы слушаний, состоявшихся в Госдуме в понедельник.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

"Судебное защитное предписание - выносится мировым судьей по заявлению пострадавшего, либо по заявлению субъектов профилактики домашнего насилия. Срок от 1 месяца до 12 месяцев, при этом оно может быть неоднократно продлено (общий срок продления не более 2 лет)", - цитирует агентство текст документа.

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Такое предписание запретит агрессору преследовать пострадавшего и приближаться к нему на расстояние, установленное судом, но не менее чем на 50 метров. В отдельных случаях суд сможет обязать виновника покинуть совместную жилплощадь, возместить пострадавшей стороне имущественный и моральный вред.

Кроме того, виновного в домашнем насилии могут обязать оплатить пребывание жертвы в кризисном центре, гостинице или съемном жилье, ее судебные расходы, в том числе на получение юридической помощи. Предполагается, что согласие пострадавшего на вынесение такого судебного предписания в его защиту не потребуется.

Кроме того, суды смогут выносить еще один вид предписаний - предупредительные, незамедлительно без решения суда при наличии данных о домашнем насилии. Эта информация может быть передана и по месту работы агрессора. В таком случае "устанавливается запрет на приближение, преследование, запрет на попытки выяснять место пребывания лица, пострадавшего от домашнего насилия" сроком на один месяц с возможным продлением до двух месяцев.

В числе других способов профилактики семейно-бытового насилия, которые могут быть прописаны в законопроекте, - правовое просвещение, профилактические беседы с сотрудником полиции, профилактический учет, профилактический надзор, помощь в социальной адаптации пострадавших и их социальная реабилитация, проведение специализированных психологических программ.

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Предлагается также на законодательном уровне ввести термин "домашнее насилие", подразумевающий под собой "умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) или угрозу его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников". При этом выделяется четыре вида домашнего насилия: физическое, экономическое, сексуальное, психологическое. "Сообщить о насилии сможет любое лицо, которому стало известно о свершившемся факте домашнего насилия и об угрозах его совершения", - говорится в проекте.

Напомним, законопроект о профилактике бытового насилия в семье проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму, специальная рабочая группа создана в Совете Федерации. По словам первого зампреда комитета СФ по социальной политике Инны Святенко, до 1 декабря сенаторы проанализируют законодательство и правоприменительную практику в этой сфере и подготовят законопроект к внесению в нижнюю палату парламента.

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