Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как провел в эфире самое продолжительное время за неделю - 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

Сам журналист объяснил, что рекорда ему пришлось пять дней подряд не менее пяти часов в сутки находиться в прямом эфире передач "Кто против?" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Эксперты Книги проверили все видеофайлы и документы, предоставленные телеканалом, приняли решение об установлении нового мирового рекорда. Предыдущий подобный рекорд принадлежал японцу Монта Мино (21 час 42 минуты).