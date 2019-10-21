Власти Чили ввели комендантский час в ряде туристических городов

Правительство Чили из-за массовых протестов, охвативших Сантьяго в связи с повышением цен на проезд в столичном метро и последовавших за ними беспорядками в других городах, ввели комендантский час в ряде популярных у туристов мест. Об этом сообщает телеканал 24 Horas.

По данным МВД Чили, помимо столицы ограничения на перемещения введены в регионе Вальпараисо, известного своими пляжами, а также городах Талька, Чильян и Чильян Вьехо, Темуко, Падре-лас-Касас, Пунта-Аренас, Консепсьон, Ла-Серена, Кокимбо, Ранкагуа, Антофагаста и Вальдивия. В последних двух были зарегистрированы многочисленные атаки на государственную и частную собственность.

Протесты в стране продолжаются несмотря на то, что президент Себастьян Пиньера вернул прежние цены на проезд в метро. Глава государства обратился к населению через Twitter, пообещав защитить интересы людей на фоне роста цен на нефть.

Решение президента поддержал парламент, депутаты одобрили законопроект, разрешающий исполнительной власти отменить повышение стоимости проезда в метро Сантьяго. 103 парламентария, присутствовавшие на внеочередном заседании, проголосовали за данное решение, один высказался против, еще один воздержался.

Между тем метро чилийской столицы прекратило обслуживать пассажиров в выходные из-за повреждений, нанесенных протестующими. Руководство подземки обещало восстановить работу метро в понедельник, но уже сейчас понятно, что этого не произойдет: урон оказался слишком велик (из 136 станций 77 нанесен ущерб, на 20 произошел пожар, при этом 9 сгорело целиком), он оценивается в 200 миллионов долларов.