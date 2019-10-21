Волейболистки московского "Динамо" неудачно стартовали в Суперлиге

Чемпионат женской волейбольной Суперлиги набирает обороты и преподносит массу неожиданностей.

В Москве "Уралочка", ведомая Николаем Карполем, нанесла поражение действующему чемпиону страны - столичному "Динамо" - 3:1 (25:17, 25:23, 17:25, 25:18). После двух туров коллектив из Екатеринбурга с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице.

А вот для "бело-голубых" эта неудача стала уже второй на старте нового чемпионата.

Главный тренер "Динамо" Александр Сукомел так прокомментировал стартовые поединки:

- Поражение от "Протона" в первом туре добавило нам неуверенности, хотя должно было мобилизовать. Команда допустила огромное количество собственных ошибок, особенно в первых двух партиях. Для победы мы должны были сыграть в свою игру, а не отдавать инициативу соперникам. За это и поплатились. В третьем сете уже играли на равных, но собственные ошибки не позволили перевести игру на тай-брейк.

В свою очередь доигровщица чемпионок Яна Щербань отметила, что в команде не все ладно:

- Мы уже второй матч подряд не можем найти свою игру. Хочется уже понять причину неудач. Все стараются, но пока общая картина у нас не складывается. "Уралочка" нас переиграла за счет дисциплины, игроки очень строго выполняют установки Николая Карполя. Соперницы закрывали подающего, что сильно влияет на реакцию при приеме. У нас чувствовался недостаток взаимопонимания: мы прошли сборы одним составом, сейчас к нам присоединились игроки сборной, нам не хватает слаженности в игре.