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21.10.2019 21:19
Рубрика: Власть

Володин примет участие в конференции спикеров парламентов стран СЕ

Текст: Галина Мисливская
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 24-25 октября примет участие в работе конференции председателей парламентов стран, входящих в Совет Европы, сообщает сайт нижней палат российского парламента.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

По итогам Совета палаты глава Госдумы заявил журналистам, что решение принять приглашение из Страсбурга было принято с учетом мнения представителей всех думских фракций. Это решение он назвал со всех сторон правильным.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Кроме участия в работе конференции параллельно будут проходить двусторонние встречи с руководителями парламентов стран, которые входят в ПАСЕ. Повестка обещает быть достаточно напряженной", - сообщил Вячеслав Володин, добавив, что некоторые руководители парламентов европейских стран уже заявили желание встретиться с делегацией России.

"Также есть желание встретиться с руководством ПАСЕ, поэтому нам было бы правильно принять это приглашение и поехать", - подчеркнул спикер ГД. Он также напомнил, что в этом году Совету Европы исполняется 70 лет.

Российские депутаты отправятся в Страсбург поздно вечером 23 октября, после того, как закончат рассмотрение бюджета в первом чтении. Чтобы успеть обсудить законопроект о бюджете и сопутствующие законы, решено начать пленарное заседание в среду на два часа раньше обычного - не в 12:00, а в 10:00.

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