Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть

Сегодня известно множество способов не подхватить вирусную инфекцию. Одни носят на шее чеснок и закапывают детям грудное молоко, другие используют специальные устройства, обеззараживающие воздух. Об эффективности так называемых блокаторов вирусов рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

В Японии применят приборы, которые дезинфицируют воздух вокруг их владельца. Эти устройства похожи на обычные офисные бейджики. Для очищения воздуха в них используется диоксид хлора. По мнению доктора Зайцева, мысль интересная, но, прежде чем приобрести этот девайс, необходимо понять, не принесет ли он вреда. К подобным устройствам надо относиться с осторожностью, ведь мы не знаем, какой его компонент может оказаться опасным для здоровья.

Самый простой способ обеззараживания воздуха - очистить несколько зубчиков чеснока, положить их в коробочку и повесить на шею. Это достаточно эффективный метод, потому что в чесноке содержатся флавоноиды - природные соединения, которые действительно способны очистить воздух. Они влияют на слизистую оболочку носа, останавливают воспалительный процесс и повышают иммунитет. Ничего опасного в этом способе нет. Каждый решает сам, использовать ли его, чтобы не заболеть.

Еще один вариант - оксолиновая мазь. Если намазать нос этой мазью, вирус не сможет прикрепиться. Многие думают, что, единожды проделав такую процедуру, мы получаем защиту на весь опасный период. Оксолиновая преграда - эффективное противовирусное средство, однако ее необходимо постоянно обновлять, тогда она действительно будет работать.

Иногда советуют закапывать грудным детям в нос молоко матери. Врачи подтверждают, что в грудном молоке содержится масса полезных веществ, но подойдет этот метод не всем. В настоящее время существует множество препаратов с доказанным противовирусным эффектом, которые можно использовать для детей с рождения. Эти препараты будут эффективнее молока.

Неоспоримую пользу принесут маски. Они защитят нас и окружающих в транспорте или помещениях, где много людей. Медики настаивают на использовании масок, если человек болен. Лучше всего применить двойную защиту: намазать нос противовирусной мазью и надеть на лицо маску.

Есть и элементарные методы, которые призваны повысить иммунитет: хорошо высыпаться, гулять в любую погоду, наладить правильное питание. Поможет ежедневная уборка помещений и проветривание. А если все-таки не удалось избежать заболевания, надо отлежаться дома.

Как передает aif.ru, важно вовремя обратиться к врачу, который сможет определить, что вызвало болезнь и предложит лечение.