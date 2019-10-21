Все больше семей в России берутся учить своих детей самостоятельно

Около 100 тысяч российских школьников не сели за парты в сентябре, потому что их родители предпочли альтернативные формы образования. По данным аналитиков, количество таких семей каждый год увеличивается вдвое. В министерстве просвещения приводят более скромные цифры - число детей на семейном и самообучении из года в год держится на уровне 9-10 тысяч. Растет, конечно, но незначительно.

Однако факт остается фактом: семейное обучение набирает обороты. Сдает ли обычная школа позиции? Каждый ли родитель способен обучить свое чадо? И в чем "подводные камни" такой формы образования? Раскладываем все по полочкам.

В России уже почти 600 тысяч детей обучаются с применением дистанционных образовательных технологий

Семейное образование - это не "заочка" и не надомное обучение. В первом случае ребенок числится учеником школы, следует разработанному для него индивидуальному плану, сдает контрольные по графику. Но при этом учится дистанционно, с помощью интерактивных технологий, онлайн-курсов и репетиторов. Уроки каждый день не посещает, но ходит на консультации. Допустим, юные спортсмены обучаются именно так.

Во втором случае, если ребенок не может ходить в классы по состоянию здоровья, школьные учителя приходят к нему домой и занимаются индивидуально.

Мы же говорим - о совсем другой истории. Когда всю ответственность за обучение ребенка родитель берет на себя. Школа только фиксирует результат, не более того. И вот здесь, по мнению экспертов, в последние годы наметился резкий рост. Почему?

- Школа перегружена. Учителя задают огромное количество домашних работ, фактически перекладывая задачу обучения на родителей. Мамы и папы занимаются с детьми допоздна. А на уроках педагоги просто проверяют, как ученики "сами" подготовились, - считает омбудсмен в сфере образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. - Есть данные от частных школ, к которым многие семьи прикрепляют своих старшеклассников в форме заочного или самообразования. У них есть полное на это право. И тот факт, что этим правом они пользуются все активнее, говорит только об одном: в стандартах школы есть серьезные проблемы.

Семейное образование - штука сложная. Ведь чтобы самостоятельно учить, нужно "перелопатить" кучу литературы, организовывать не только ребенка, но и себя. А как иначе? Есть программа по всем предметам, от русского до физики, и ее надо освоить. Некоторые ро­дители стараются соблюдать режим по часам - почти как в школе. Другие предпочитают "свободную" форму работы: "Не сделали математику? Ничего - оставим ее на завтра. А сегодня почитаем книжки по литературе и сходим в театр".

Какие претензии скептики предъявляют к семейному образованию? Одна из главных - проблема с социализацией детей

- Первые три класса дочка Дана училась в обычной школе на "отлично". Никто не обижал, дети и учителя любили. Но потом ей стало тяжело, начала болеть, и я решила забрать ее домой, - делится мама Ольга Гневашева из поселка Пышма Свердловской области. - О выборе ни разу не пожалела. В классе ребенок большую часть времени слушает, как учат других детей. А дома все время уходит только на собственное обучение. Недельный объем мы спокойно осваивали за пару дней.

Первое время Ольга обращалась за помощью к той же учительнице начальных классов, у которой они начинали. Плюс - помогал педагог по английскому языку. Но в целом учились все-таки сами, без репетиторов.

Родителю-"учителю" нужно перелопатить кучу литературы, суметь организовать и ребенка, и себя. Фото: РИА Новости.

Что интересно? Первые три года Дана проходила промежуточные аттестации в школе. Все три года - на "отлично". Сначала проходила аттестацию по триместрам. Причем не обязательно писала контрольные. По ИЗО и Технологии, например, мама с дочкой делали выставку. Потом Дана начала сдавать все сразу, за целый год. А затем семья и вовсе решила отказаться от промежуточной аттестации.

- Заключили договор с экстерн-офисом в Новосибирске. Получали доступ к материалам за очередной класс и проходили их в своем ритме. Годовой ма­териал можно спокойно изучить за полгода. Это были 7, 8, 9, 10-й класс, - вспоминает мама. - В 11-м классе (условно, потому что мы никаких классов не соблюдали) дочь уже полностью сосредоточилась исключительно на атомной энергетике. Это, наверное, тоже можно назвать дистанционным обучением - через интернет ведь все происходило, без непосредственного общения. Но только учили ее не школьные учителя, а настоящие атомщики. Она сама находила людей, которые ей помогали, давали материалы и так далее.

Сейчас Дане уже 18 лет. И она легко может отличить реакторы на "быстрых" нейтронах от реакторов на "медленных". Расскажет, чем изотопы урана отличаются от изотопов плутония. В августе этого года стала участницей детской экспедиции "Росатома" к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы". От главного физика ледокола - ведущего инженера управления реактором Марата Михайлова - она не отходила. Девочка буквально забросала специалиста ­вопросами: как же, такой шанс узнать еще больше о своей ­мечте.

- В видео, опубликованном группой "Росатомфлот", главный физик атомного ледокола высоко оценил знания Даны - на уровне третьего курса вуза, - говорит Ольга. - У нее уже ­прекрасное "атомное порт­фолио" - и виртуальное, и вполне реальное. Два года подряд она побеждала в "Курчатовских чтениях школьников" в Заречном. В прошлом году заняла третье место в научно-технологической секции, в этом - первое в инженерно-технической. Но наши вузы по таким свидетельствам студентов на обучение не принимают. Везде нужно ЕГЭ и прочие стандартные процедуры контроля знаний. Конечно, для нее это шаг назад, лишняя потеря времени. Бессмысленная, на мой взгляд. Но даже эта "потеря" не обесценивает восемь лет свободной, интересной, насыщенной жизни.

Цифры и факты

По данным исследователей кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, одна из самых частых причин, по которым родители начинают учить ребенка сами, - низкое качество школьного образования. Вторая по популярности причина - мамы и папы хотят сохранить здоровье ученика, избежать серьезных нагрузок.

А вот еще любопытные данные. Среди всех "семейников", только у 39,3% родителей есть педагогическое образование (хотя бы у одного родителя).

Большинство детей на семейном обучении (46%) тратят на занятия от двух до четырех часов в день. Примерно треть - и того меньше. В среднем дети на семейном обучении посещают два-три кружка. И при этом не испытывают проблем в общении со сверстниками. Так, по крайней мере, считает 90% родителей-"семейников".

По данным сайта министерства просвещения, в России уже почти 600 тысяч детей обучаются с применением дистанционных образовательных технологий. Это онлайн-курсы, лекции, виртуальные мастер-классы. Однако из них большинство ребят, так или иначе, учатся все-таки в обычной школе.

Индивидуально на дому - еще 85 тысяч детей, но при этом они числятся в контингенте школы, и она несет за них ответственность.

Заочно учатся около двух тысяч детей. Очно-заочно - еще почти пять тысяч. И только 9,3 тысячи находятся в России на семейном обучении. Еще почти тысяча - на самообразовании, которое разрешено в 10-11-х классах.

Мнение

Роман Голубин, декан факультета социальных наук Университета Лобачевского (вуз-участник проекта 5-100):

- Сильная сторона семейного образования - вариативность, гибкость, возможность планировать свое время и время ребенка. Сегодня образуются группы самопомощи родителей в соцсетях, увеличивается количество дистанционных школ, предлагающих образовательные услуги. Традиционно в лидерах предложения - Москва и Санкт-Петербург. Но к 2019 году практически в каждом субъекте РФ зарегистрирована "семейная школа". У родителей есть выбор: изучать в ней все предметы или только некоторые, исходя из возможностей своего кошелька.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / КСЕНИЯ КОЛЕСНИКОВА

Причем "семейные школы" очень разнятся по способам обучения и величине оплаты за свои услуги. Есть много мам и пап, которым нравятся виртуальные уроки. Они отмечают интерес детей к новым формам преподавания, отлично подобранному цифровому материалу.

Однако, судя по неформальным опросам родителей, многие многодетные семьи и семьи среднего достатка предпочли бы форму "электронной семейной школы", больше похожую на заочное обучение. То есть без необходимости отмечать ребенка каждый день на виртуальных занятиях. Им было бы достаточно того, чтобы ребенок выполнял задания промежуточной аттестации. Предпочтительная оплата обучения при таком графике называлась в пределах 10 тысяч рублей в год.

Какие претензии скептики предъявляют к семейному образованию? Одна из главных - проблема с социализацией детей. Традиционно в ответ на это мамы и папы возражают: в современных школах социализация тоже "хромает", ученики настолько загружены, что дружить им просто некогда. Вторая проблема - педагогическая некомпетентность родителей, которым зачастую сложно выстроить дома системное обучение. Здесь на помощь приходят онлайн-школы.

Справка РГ

Как родителю оформить семейную форму обучения

1. Проинформируйте департамент или управление образования по месту жительства о смене формы обучения.

2. Отчислитесь из школы. Даже если хотите, чтобы ребенок сдавал промежуточную аттестацию в ней же, все равно придется сначала отчислиться.

3. Выберите школу, в которой хотите проходить аттестацию (писать контрольные, сдавать ЕГЭ/ОГЭ). Можно оставить ту же школу, где ребенок учился.

4. Напишите заявление на обучение в форме семейного образования и договоритесь с руководством школы об условиях аттестации ребенка (раз в месяц, в три месяца - все обсуждаемо).

5. Заключите договор со школой, где пропишите все пункты по аттестации.