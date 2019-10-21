Xiaomi выпускает глобальную версию MIUI 11 для 8 смартфонов. Вот их список

Компания Xiaomi начала тестирование глобальной версии оболочки MIUI 11 для своих смартфонов - вскоре после того, как вышла "бета" для китайского рынка. Апдейт могут получить восемь моделей устройств.
Как пишет GizChina, в список вошли:
- Mi 9T
- Mi 9T Pro
- Poco F1
- Redmi 7
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 7S (официально не продается в России)
- Redmi Y3 (официально не продается в России)
В скором времени, по данным GizChina, стартует набор бета-тестеров MIUI 11 для следующих устройств:
- Redmi 6
- Redmi 6A
- Redmi 6 Pro
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi 5
- Redmi 5A
- Redmi Note 4
- Redmi Y1
- Redmi Y1 Lite
- Redmi Y2
- Redmi 4
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Mi Max 2