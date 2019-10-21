Xiaomi выпускает глобальную версию MIUI 11 для 8 смартфонов. Вот их список

Компания Xiaomi начала тестирование глобальной версии оболочки MIUI 11 для своих смартфонов - вскоре после того, как вышла "бета" для китайского рынка. Апдейт могут получить восемь моделей устройств.

Как пишет GizChina, в список вошли:

- Mi 9T

- Mi 9T Pro

- Poco F1

- Redmi 7

- Redmi Note 7

- Redmi Note 7 Pro

- Redmi Note 7S (официально не продается в России)

- Redmi Y3 (официально не продается в России)

В скором времени, по данным GizChina, стартует набор бета-тестеров MIUI 11 для следующих устройств:

- Redmi 6

- Redmi 6A

- Redmi 6 Pro

- Redmi Note 5

- Redmi Note 5 Pro

- Redmi 5

- Redmi 5A

- Redmi Note 4

- Redmi Y1

- Redmi Y1 Lite

- Redmi Y2

- Redmi 4

- Xiaomi Mi Mix 2

- Xiaomi Mi Max 2