За неделю кредиты могут подешеветь, а доллар - упасть до минимума

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "Российской газеты":

- Заявление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о более решительном снижении ключевой ставки дал валютном рынку сигнал, который он не получал уже давно.

В ответ игроки тоже предприняли "решительные действия", и цены рублевых облигаций заметно выросли. Доходность ближайших к погашению ОФЗ опустилась до 6 процентов годовых. А пара доллар-рубль откатилась ниже отметки 64.

Так что в пятницу с высокой вероятностью ставка будет снижена на 0,25 процентных пункта, а релиз укажет на ее возможное дальнейшее снижение на одном из ближайших заседаний.

При пробитии вниз парой доллар-рубль отметки 63,50 рубль может получить дополнительный толчок на фоне новой волны спроса на рублевые облигации. И краткосрочно уйти в диапазон 62,50-63.

В понедельник в фокусе нет значимых новостей. Из важной статистики стоит отметить данные о внешней торговле Японии и денежного рынка Китая. Ожидается, что японский торговый баланс сократился на 4 процента в сентябре, это немного укрепит доллар. Открытие рынка ожидается вблизи 64 рубля за доллар и 71,5 рубля за евро.

В понедельник также ожидаются крупные налоговые выплаты, однако свободной ликвидности на рынке достаточно. Поэтому резких колебаний рубля не ожидается. На мой взгляд, пара доллар-рубль будет торговаться в коридоре 63,80-64,20, евро - 71,20-71,60. Евро продолжит дорожать к доллару, цель - 1,12 до конца недели.

Тем не менее обращает на себя внимание то, что пара доллар-рубль находится вблизи минимума за 2,5 месяца.