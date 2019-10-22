Овен

Стоит внимательно относиться к происходящему, вы можете получить ответы на давно волнующие вопросы.

Телец

Общение с людьми, которые способны вселить в вас уверенность, поможет справиться с сомнениями.

Близнецы

Даже если вы будете уверены в правоте, не тратьте время на то, чтобы убедить окружающих в ошибочности их мнений.

Рак

У вас появится склонность к демонстративным поступкам, чтобы произвести благоприятное впечатление.

Лев

Расходуйте силы на дела, которые дадут быструю отдачу, вам удастся довести их до конца.

Дева

Вы можете устать от долговременных проектов и бросить их на полдороге. Найдите в себе силы и заставьте себя трудиться.

Весы

Участие в проектах, которые сулят золотые горы, может лишить бдительности. Принимайте взвешенные решения.

Скорпион

Затеянные предприятия будут воплощаться в жизнь и повлекут события, что изменят жизнь.

Стрелец

В момент назревающих конфликтов важно суметь быстро найти решения, особенно если вы рискуете потерять спонсоров.

Козерог

Если будете делать только то, что хочется, а не то, что ожидают окружающие, то это доставит вам большое удовольствие.

Водолей

Вам удастся добиться поддержки своих идей у самых несговорчивых оппонентов.

Рыбы

У вас может появиться интерес ко всему, что связано с семьей и домом, по силам будет взяться за большие дела.