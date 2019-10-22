Овен
Стоит внимательно относиться к происходящему, вы можете получить ответы на давно волнующие вопросы.
Телец
Общение с людьми, которые способны вселить в вас уверенность, поможет справиться с сомнениями.
Близнецы
Даже если вы будете уверены в правоте, не тратьте время на то, чтобы убедить окружающих в ошибочности их мнений.
Рак
У вас появится склонность к демонстративным поступкам, чтобы произвести благоприятное впечатление.
Лев
Расходуйте силы на дела, которые дадут быструю отдачу, вам удастся довести их до конца.
Дева
Вы можете устать от долговременных проектов и бросить их на полдороге. Найдите в себе силы и заставьте себя трудиться.
Весы
Участие в проектах, которые сулят золотые горы, может лишить бдительности. Принимайте взвешенные решения.
Скорпион
Затеянные предприятия будут воплощаться в жизнь и повлекут события, что изменят жизнь.
Стрелец
В момент назревающих конфликтов важно суметь быстро найти решения, особенно если вы рискуете потерять спонсоров.
Козерог
Если будете делать только то, что хочется, а не то, что ожидают окружающие, то это доставит вам большое удовольствие.
Водолей
Вам удастся добиться поддержки своих идей у самых несговорчивых оппонентов.
Рыбы
У вас может появиться интерес ко всему, что связано с семьей и домом, по силам будет взяться за большие дела.