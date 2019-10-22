Австралийский диетолог рассказала, как похудеть без усилий

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл раскрыла секрет, как скинуть ненужные килограммы к лету. Она отнюдь не предлагает морить себя голодом или поселиться в спортивном зале. Ее советы просты и не требуют особых жертв, но начать следовать им нужно уже сейчас, чтобы добиться должного эффекта.

Итак, что же советует Баррелл? Во-первых, нужно отказаться от кофе с добавлением молока в любом виде. К сожалению, пишет диетолог в своем блоге, по калорийности чашечка такого напитка равна жареному тосту. Но любителям кофе отчаиваться не стоит, пить его не так "опасно", если он не разбавлен молоком. Однако если вы все же не можете отказаться от латте или капучино, то стоит принимать их во внимание, ведя учет употребленным калориям после каждого приема пищи.

Во-вторых, обедайте не позже часа дня, и обедайте плотно. Это, по словам Баррелл, поможет снизить желание побаловать себя чем-то сладеньким в конце дня.

И в-третьих, раз в день заменяйте привычные блюда из рациона на овощной салат или суп. По сытности они стоят далеко не на последнем месте, а калорий в них мало. Супы и салаты можно есть в любое время суток. "Независимо от того, выбираете ли вы роскошный овощной суп на ужин или салат из листьев зелени или жареных овощей на обед, общее потребление калорий будет значительно ниже", - пишет Баррелл.