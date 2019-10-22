Новости

В Казани отправили на лечение школьника, пришедшего на урок с оружием 20:32
В Барселоне на митинг вышли пострадавшие в беспорядках журналисты 20:31
Австралийский диетолог рассказала, как похудеть без усилий 20:30
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне 20:29
Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях 20:20
В Рязани прокуратура проверит действия персонала при эвакуации ТЦ 20:19
Поддержка въездного туризма оказалась под угрозой срыва 20:18
СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съемки "Джокера" из ревности 20:03
Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи больше шести часов 20:02
Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом 20:00
Володин: Средства госбюджета должны поступать в регионы в январе 19:50
Боец ММА Минаков не выступит на турнире Bellator 26 октября 19:37
Видео: в США пикап приземлился на крышу дома 19:31
Режиссер "Стражей Галактики" продолжил спорить со Скорсезе и Копполой 19:26
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю 19:20
Против Порошенко открыли уголовное разбирательство из-за халатности 19:13
Nissan освежил полноразмерный пикап Titan 19:01
В Сочи космонавтов научат выживать в случае ЧП при посадке 18:58
Путин и Эрдоган беседуют шестой час 18:54
Под Ростовом произошла перестрелка: пять погибших и двое раненых 18:38
Тела погибших на руднике "Таймырский" рабочих подняли на поверхность 18:23
В Госдуме предложили запретить отключать отопление и воду за долги 18:19
Кадыров стал рекордсменом по установлению рекордов 18:07
Ford готовит кроссовер в стиле Bronco 18:03
Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 20:30
Рубрика: В мире

Австралийский диетолог рассказала, как похудеть без усилий

Текст: Диана Ковалева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл раскрыла секрет, как скинуть ненужные килограммы к лету. Она отнюдь не предлагает морить себя голодом или поселиться в спортивном зале. Ее советы просты и не требуют особых жертв, но начать следовать им нужно уже сейчас, чтобы добиться должного эффекта.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Диетолог рассказала о самом полезном чае

Итак, что же советует Баррелл? Во-первых, нужно отказаться от кофе с добавлением молока в любом виде. К сожалению, пишет диетолог в своем блоге, по калорийности чашечка такого напитка равна жареному тосту. Но любителям кофе отчаиваться не стоит, пить его не так "опасно", если он не разбавлен молоком. Однако если вы все же не можете отказаться от латте или капучино, то стоит принимать их во внимание, ведя учет употребленным калориям после каждого приема пищи.

Фото: iStock
Диетологи перечислили продукты, которые "никогда нельзя есть"

Во-вторых, обедайте не позже часа дня, и обедайте плотно. Это, по словам Баррелл, поможет снизить желание побаловать себя чем-то сладеньким в конце дня.

И в-третьих, раз в день заменяйте привычные блюда из рациона на овощной салат или суп. По сытности они стоят далеко не на последнем месте, а калорий в них мало. Супы и салаты можно есть в любое время суток. "Независимо от того, выбираете ли вы роскошный овощной суп на ужин или салат из листьев зелени или жареных овощей на обед, общее потребление калорий будет значительно ниже", - пишет Баррелл.

В мире Океания Австралия Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи больше шести часов
Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях