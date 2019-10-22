Боец ММА Минаков не выступит на турнире Bellator 26 октября

Российский боец ММА Виталий Минаков из-за проблем с визой не выступит на турнире Bellator, который пройдет в США 26 октября.

Как сообщил Минаков ТАСС, он не смог вовремя получить американскую визу и в итоге его бой против Хави Айялы был отменен.

"Мои документы рассматриваются довольно длительное время, - сказал Минаков. - Недавно пришла информация о том, что они направлены на повторное рассмотрение. Вчера мне позвонил менеджер и сообщил, что я снят с боя. Думаю, что в итоге у меня будет виза, поскольку я уже много раз ее получал, раньше никаких проблем не было".

Боец отметил, что ему очень жаль, что подготовка к поединку была проведена впустую.

За карьеру в ММА Минаков провел 23 поединка, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.