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Рубрика: В мире

Брайденстайн: НАСА не допустит отсутствия астронавтов США на МКС

Глава НАСА Джим Брайденстайн. Фото: AP Photo/Gerald Herbert Глава НАСА Джим Брайденстайн. Фото: AP Photo/Gerald Herbert
Глава НАСА Джим Брайденстайн. Фото: AP Photo/Gerald Herbert

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) намерено не допустить ситуации, при которой астронавтов США не будет на Международной космической станции (МКС).

Фото: NASA via AP
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Об этом в понедельник заявил директор НАСА Джим Брайденстайн на пресс-конференции в рамках Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне, пишет ТАСС. Ему был задан вопрос о вероятности того, что на МКС не будет американских астронавтов из-за отсутствия нового контракта с Россией на их доставку на кораблях "Союз" и отсутствия у США своих космических кораблей.

"Мы хотим, чтобы на МКС всегда был американский астронавт, и Россия тоже хочет, чтобы российский космонавт был на МКС", - отметил глава космического ведомства. По его словам, в НАСА хотели бы продолжения партнерства, чтобы американские астронавты могли и дальше использовать российские "Союзы", а российские космонавты - коммерческие корабли США. "Так мы сможем поддержать и российское, и американское присутствие на МКС даже в случае неудачи", - подчеркнул Брайнденстайн.

Сейчас российские "Союзы" являются единственными пилотируемыми кораблями, которые выполняют полеты к МКС. США рассчитывают возобновить пилотируемые полеты к станции на космических кораблях собственного производства в первой половине 2020 года, однако пока не ставят конкретных сроков из-за необходимости проведения большого количества испытаний. Разработкой пилотируемых шаттлов сейчас занимаются американские компании Boeing и SpaceX.

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