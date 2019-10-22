Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit

Парламент Великобритании нанес очередной удар по процессу выхода страны из Евросоюза, отказавшись рассматривать законопроект о новых условиях сделки в трехдневный срок. Такое предложение внес премьер-министр Борис Джонсон, но его поддержали только 308 депутатов, а против высказались 322.

В тоже время, британские парламентарии поддержали сам новый законопроект о выходе из ЕС во втором чтении. За него высказались 329 парламентариев, а против - 299, что стало первой победой правительства Бориса Джонсона.

Тем не менее, глава кабмина заявил, что приостанавливает рассмотрение билля о Brexit до тех пор, пока Евросоюз не примет решения по возможной отсрочке выхода Соединенного Королевства из ЕС. Премьер выступает против продления срока, который сейчас установлен на 31 октября 2019 года. Он намекнул, что раз парламентарии отказываются рассматривать документ в трехдневный срок, его правительство ускоряет подготовку к Brexit без сделки.

Если в Брюсселе все же продлят срок Brexit, в Великобритании до конца года могут пройти досрочные всеобщие выборы.