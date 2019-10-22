В Германии начался громкий процесс над очередным нацистским преступником: на этот раз перед судом предстал 93-летний житель Гамбурга Бруно Дей (формально немецкие СМИ не раскрывают его фамилию). С августа 1944-го по апрель 1945 года он служил охранником нацистского концлагеря Штуттгоф на территории оккупированной Польши близ Гданьска, тогда Данцига.

Бывшему эсэсовцу, который после войны устроился в пекарню, а потом водил грузовик и работал на стройке, предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве по меньшей мере 5230 человек. Сам обвиняемый, появившийся в зале суда в инвалидном кресле и старательно закрывавший лицо от камер папкой с документами, признал, что подозревал о зверствах, творившихся на территории концлагеря, своими глазами "слышал крики заключенных и видел сотни мертвых тел" и "сожалеет о содеянном". Однако личную ответственность за преступления он отрицает.

О том, как прошло первое заседание и какова вероятность, что Бруно Дей получит реальный срок и проведет остаток дней в тюрьме, "РГ" рассказал глава отделения Центра Симона Визенталя в Иерусалиме, известный "охотник за нацистами" Эфраим Зурофф, который по такому случаю специально прилетел в Гамбург.

- Какой была обстановка в зале суда?

Эфраим Зурофф: Там было очень много народу, представителей СМИ из самых разных стран, в основном европейских. Этот процесс вызывает огромный интерес, и я рад, что он начался. Когда я занимался этим делом, то нашел 21 человека, которые выжили в Штуттгофе. Параллельно такие поиски проводили немецкие следователи. Все бывшие узники находятся в очень преклонном возрасте, но некоторые согласились свидетельствовать в суде. На первом заседании не предполагалось, что Бруно Дей начнет отвечать на вопросы, но в будущем это предусмотрено. Кроме того, вначале вообще были сомнения, сможет ли он лично участвовать в слушаниях. Однако в итоге судья решил, что обвиняемый вполне способен выдержать процесс, правда, он будет ограничиваться двумя заседаниями в неделю - по два часа каждое.

- Какое впечатление на вас произвел подсудимый?

Эфраим Зурофф: Никаких эмоций он во мне не вызвал. Моя задача состоит в том, чтобы стараться привлечь к ответственности нацистов.

- Раньше к суду привлекались только высокопоставленные нацисты или те, кто своими руками совершал убийства, но не вспомогательные "винтики" в машине рейха. Почему ситуация изменилась?

Эфраим Зурофф: Действительно, чтобы преследовать в суде нацистского преступника, еще десять лет назад вам надо было доказать, что он совершил конкретное преступление против конкретных жертв по мотивам расовой ненависти. Как вы понимаете, доказать это было практически невозможно. Правоприменительная практика в Германии изменилась в 2009 году в связи с делом Ивана Демьянюка (получивший гражданство США выходец с Украины был признан виновным в военных преступлениях, совершенных в нацистском концлагере Собибор, - Прим. РГ). Судить его в США было невозможно по формальным признакам, в Польше не осталось свидетелей, а Украина просто не хотела преследовать Демьянюка. Тогда немцы решили, что пора менять политику, и что каждый, кто служил в лагерях смерти, в спецпоздразделениях СС может быть осужден за пособничество в убийстве и приговорен к тюремному сроку от 5 до 10 лет. После суда над Демьянюком, ставшим для Германии прецедентом, состоялось еще четыре процесса. На скамье подсудимых предстали Оскар Гренинг и Райнхольд Ханнинг - бухгалтер и охранник лагеря Аушвиц, а также Йохан Ребоген, служивший, как и Бруно Дей, надзирателем в Штуттгофе. Суд над ним был остановлен по состоянию здоровья фигуранта. Остальные были осуждены, но скончались либо в ожидании рассмотрения апелляции, либо уже перед самой отправкой в тюрьму.

- Сколько еще нацистских преступников может быть привлечено к ответственности?

Эфраим Зурофф: Это зависит от немецких властей. В ходе многолетних розысков было найдено 29 человек, которые в теории могут предстать перед судом. Если, конечно, им позволит здоровье. Знаете, я, наверное, единственный в мире еврей, который молится о том, чтобы нацистские преступники пожили подольше, чтобы они отправились за решетку. Можете считать это шуткой, но лишь отчасти. Конечно, я бы хотел, чтобы по итогам суда преступник понес реальное наказание. Но мы не живем в идеальном мире, и пусть хотя бы состоится сам процесс - это лучше, чем ничего.