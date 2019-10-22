Численность заключенных в РФ обновила исторический минимум

Тенденция по уменьшению заключенных в России продолжается. Об этом сообщили во вторник в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

Причем снижается не только число обитателей российских колоний, но и арестантов в следственных изоляторах, на переполненность которых ранее регулярно поступало много жалоб.

"В текущем году численность лиц, содержащихся в следственных изоляторах, впервые опустилась ниже 100 тысяч человек. Таким образом, численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории России", - сообщили в пресс-бюро ФСИН.

По данным тюремного ведомства, по состоянию на 1 октября в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, содержалось 98 301 человек. Аналогичный показатель по состоянию на год ранее - 100 581 человек.

Во ФСИН не поясняют, с чем связано снижение, и это понятно. Не тюремщики же принимают решения о заключении под стражу подследственных. Это прерогатива следователей и судов. Первые принимают решение об опасности нахождения фигуранта расследования на свободе и идут с ходатайством в суд, где вторые чаще всего поддерживают такие просьбы. И ранее следователи не очень заморачивались при выборе меры пресечения, стараясь по максимуму подследственных отправлять в камеры. Ведь им проще так работать с подозреваемым и обвиняемым.

Но на порочную практику обратили внимание руководители всех ветвей властей страны. И это сработало. Следователи стали гораздо чаще по нетяжким статьям оставлять людей под подпиской о невыезде, суды стали активнее отправлять подследственных не в камеры СИЗО, а под домашний арест.

Следователи стали гораздо чаще по нетяжким статьям УК оставлять людей под подпиской о невыезде, суды стали активнее отправлять подследственных не в камеры СИЗО, а под домашний арест

Заработали и другие ранее не применяемые меры пресечения - залог и ограничение определенных действий. Последняя мера избрана в настоящее время в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Они помещены в три разные квартиры, им запрещено общаться друг с другом и с журналистами. Нельзя пользоваться всеми видами связи (за исключением звонков в экстренные службы и связи с адвокатами).

Тенденция же снижения количества заключенных колоний наблюдается последнее десятилетие. В пресс-бюро ФСИН отметили, что число осужденных в исправительных колониях в течение этого года снизилось на 30 тысяч человек - с 463 тысяч до 434 тысяч осужденных (по состоянию на 1 октября). Наибольшее снижение количества осужденных отмечается в Свердловской области (1344 человека), Пермском крае (1249 человек) и Красноярском крае (1172 человека).

Ранее во ФСИН сообщили, что число осужденных в РФ вследствие либерализации уголовно-исполнительной политики государства стабильно сокращается - "за последние 10 лет их численность сократилась практически на четверть миллиона человек".