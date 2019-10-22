Чрезмерные проверки не дают бизнесу на Ямале работать и развиваться

Как избавить бизнес от лишнего контроля - проблема настолько острая и давно назревшая, что пришлось ее взять под особый контроль на самом высоком уровне. 9 октября президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, где обсуждались вопросы совершенствования механизмов контрольно-надзорной деятельности. "Не наказание любой ценой, а предупреждение..." - заявил зампред правительства РФ Константин Чуйченко, которого цитировали многие СМИ. Показательна ситуация в ЯНАО, где прокурор округа Александр Герасименко двенадцатый год проявляет неподдельный интерес к бизнесу главы "Корпорации "Роснефтегаз" Олега Ситникова.

По данным СМИ, за месяц до этого совещания, 5 сентября, на ВЭФ во Владивостоке бизнесмен передал главе государства папки с документами по этому делу и публикациями в прессе.

- Я уверен, когда Константин Анатольевич докладывал про контрольно-надзорные органы, у которых цель "наказать" предпринимателей, - он имел в виду именно ситуацию с Герасименко, - говорил журналистам и сам бизнесмен. - Я благодарен Владимиру Владимировичу за то, что он выслушал меня на форуме, и за его слова, сказанные потом на совещании. Хочется верить, что у нас есть защита, а за воспрепятствование предпринимательству накажут не только стрелочников, но и тех, кто это организовывает.

Ситникову впервые в России удалось добиться проверки прокурора субъекта Следственным комитетом РФ по статье 169 УК РФ. Но кто защитит его? Как писала пресса, он в открытую встал против надзорного ведомства и посмел жаловаться в Москву, в его компаниях провели более двух тысяч проверок, в том числе по сомнительным поводам.

Но в ЯНАО совещание у президента РФ восприняли по-своему: через пять дней после него, 14 октября, в загородный Центр восстановительной медицины и крестьянско-фермерское хозяйство Ситникова приехали три машины с нечитаемыми номерами с людьми в масках с автоматами, электрошокерами и надписями ОМОН на спине. Не предъявив документов, они ворвались не только в дом Ситникова, но и в жилища доярки и рабочего в поисках бизнесмена. Кстати, на него уже было совершено три покушения, два из них именно здесь, дела до сих пор не раскрыты и расследуются...

Хочется верить, что за воспрепятствование предпринимательству накажут не только стрелочников, но и тех, кто это организовывает

Федеральные власти борются с коррупцией, и в регионы спускаются реальные указания, но на местах не всегда спешат выполнять эти указания.

В феврале прошлого года в Туле на совещании, посвященном защите инвесторов, Генпрокурор Чайка заявил о "деградации следователей" в нашей стране. В сентябре следователи попытались допросить прокурора Герасименко по делу Ситникова, но тот... отказался от дачи показаний, причем без достаточных на то оснований, и сослался на 51-ю статью Конституции. А также отказался обеспечить явку своих подчиненных для опроса и не предоставил их контакты.

Повторим, такое дело рассматривается впервые в России. Поэтому предприниматели всей страны сегодня следят, чем закончится это дело, и обязательно сделают свои выводы. Их интересует одно: дадут ли Следственному комитету расследовать это дело и довести его до логического конца (учитывая, что Герасименко не горит желанием сотрудничать со следствием)?