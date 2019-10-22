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22.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем на этой неделе

Текст: Роман Маркелов
Начавшаяся неделя выдается богатой на события, которые могут повлиять на динамику курса рубля. Так, в в фокусе инвесторов будут события вокруг Brexit, а также заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) и Банка России с решениями по процентной ставке.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Выход Великобритании из Евросоюза, похоже, превращается в бесконечную мыльную оперу, говорит управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Скорее всего, дедлайн по выходу Великобритании из ЕС (сейчас это 31 октября) будет в очередной раз перенесен, но при этом не вырастут шансы выхода без сделки, считает Кириенко. Это может стать умеренно-негативной новостью для рынков.

Фото: istock
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Заседание ЕЦБ в четверг, предположительно, не принесет сюрпризов, хотя оно станет последним под руководством уходящего Марио Драги, говорит аналитик. Ранее ЕЦБ уже объявил о возобновлении программы количественного смягчения с ноября, что вызывало давление на евро в конце лета. Сейчас рынки обращают все больше внимания на комментарии нового главы ЕЦБ - Кристин Лагард, а она обещает сохранить стимулирующий подход, говорит Кириенко. Евро впечатляюще вырос с начала октября против доллара, и вполне может скорректироваться, если в фокус инвесторов вернется "мягкость" политики ЕЦБ.

Впрочем, от Банка России также ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе дала понять, что регулятор готов и на более резкое снижение ставки, чем предполагалось ранее. На этом фоне на рынках появились ожидания, что ставка может быть снижена сразу на 0,5 процентных пункта уже в конце этой недели, что может усилить давление на российскую валюту, полагает Кириенко.

Мировые рынки прибавляли с начала месяца, но взяли паузу в последние дни. Вместе с ними, более осторожными могут стать и покупки российской валюты. В начале недели рубль поддержали налоговые выплаты, пик которых пришелся на текущий момент, что помогает рублю укрепляться против доллара, несмотря на ослабление нефти, констатирует аналитик.

Предположительно, пара "доллар-рубль" может все же последовать за нефтью к конце недели, и оказаться под давлением на ожиданиях активных смягчений ставки со стороны Банка России до конца года, говорит Кириенко. Пара "доллар-рубль" может закончить неделю вблизи отметки 64,5, скорректировав прирост, достигнутый на прошлой неделе. Пара "евро-рубль" при этом может приблизиться к рубежу 71,5, прогнозирует эксперт.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, при ценах на нефть марки Brent вблизи 60 долларов за баррель равновесный курс пары "доллар-рубль" расположен ближе к отметке в 66 рублей за доллар. "Однако в краткосрочной перспективе отношение глобальных инвесторов ко всей группе развивающихся рынков оказывает ключевое влияние на валютный курс, в связи с этим локально при сохранении высокого аппетита к риску фаза укрепления рубля еще может продолжиться", - отмечает Поддубский. При сохранении текущих тенденций на глобальных рынках он видит шансы на снижение пары "доллар-рубль" в район 63,5. При этом, по мнению Поддубского, в среднесрочной перспективе потенциал дальнейшего укрепления российской валюты ограничен. Базовый для российской валюты сценарий на текущую неделю - диапазон 63,5-64,5 рубля за доллар, полагает аналитик.

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