Цифровая экономика стала новым локомотивом роста Китая

В этом году "глобальной паутине" исполняется 50 лет. По статистике, в 2018 году масштаб цифровой экономики Китая достиг 31,3 триллиона юаней, увеличившись на 20,9 процента по сравнению с предыдущим годом.

Цифровая индустриализация Китая способствует быстрому развитию информационно-коммуникационной отрасли: создает новые формы бизнеса посредством интеграции цепочек производства, превращает технологические преимущества в экономические.

Таким образом, развитие цифровой экономики в Китае нацелено на повышение технологического инновационного потенциала и содействие глубокой интеграции интернета, искусственного интеллекта и реальной экономики. Это значительно поможет усилению глобальной конкурентоспособности китайской экономики.