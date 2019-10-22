ЦСКА одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге прошли очередные поединки регулярного чемпионата. По-прежнему на коне находятся столичные армейцы, одержавшие седьмую победу подряд.

На сей раз под горячую руку ЦСКА попало нижегородское "Торпедо" (5:2).

В составе хозяев дублем отличился Никита Нестеров. Также отметим Михаила Григоренко, принявшего участие в трех голевых атаках своей команды.

А вот форвард Иван Телегин может быть собой недоволен, поскольку в концовке второго периода не реализовал буллит.

Отметим, что в этом матче в составе "Торпедо" дебютировал нападающий "Торпедо" Андрей Никонов, который стал самым молодым хоккеистом в истории клуба в КХЛ.

Никонов вышел на лед в возрасте 16 лет 353 дней. Это седьмой показатель за всю историю лиги.

Никонов повторил достижение Артемия Панарина, впервые сыгравшего в КХЛ за "Витязь" в сезоне-2008/09, и Виталия Кравцова, вышедшего на лед в составе "Трактора" в сезоне-2016/17 в аналогичном возрасте.

Рекорд КХЛ принадлежит Кириллу Кабанову, дебютировавшему в Лиге в возрасте 16 лет и 125 дней в составе "Спартака" в сезоне-2008/09.

Подводя итоги матча, наставник гостей Дэвид Немировски отметил, что ЦСКА выиграл совершенно заслуженно :

- Я думаю, они двигались лучше нас. Мы были уставшими, тем более это заключительная игра выездного турне. Но в третьем периоде начали быстрее действовать и играть по-другому. Нам не удалось играть так в первых двух периодах. Теперь спокойно разбираем ошибки и готовимся к домашней серии.

В свою очередь, главный тренер армейцев Игорь Никитин довольно обстоятельно пообщался с журналистами на пресс-конференции:

- Согласен с Дэвидом, два периода играли хорошо, а в третьем наделали глупостей. Соперник нас сразу наказал за это. Потом ребята собрались и довели матч до победы. Готовились и знали, что "Торпедо" достаточно много таких матчей вытащило. Поэтому были готовы к этому… два периода (улыбается).

Все-таки, что произошло после второго периода? Расслабились?

Игорь Никитин: Все мы люди. Неправильно думать, что "со мной этого не случится". На ошибках учатся не только дураки, но и умные. Я думаю, что это пойдет на пользу.

Вам не скучно работать? 14 побед в последних 15 матчах.

Игорь Никитин: Нет, у нас очень веселый коллектив. Поэтому скучать не приходится.

Никита Нестеров сделал первый дубль в профессиональной карьере. Думали выпустить его в концовке встречи, чтобы он сделал хет-трик?

Игорь Никитин: Честно говоря, мы не охотимся за личной статистикой. У нас есть командные принципы, перед которыми все равны.

В еще одном матче игрового дня "Локомотив" уступил на своей площадке "Трактору" - 1:2. Челябинский коллектив победил благодаря дублю Калинина.

Эта победа стала первой для подопечных Петериса Скудры в последних пяти играх.

Ну а ярославцы могут утешаться тем фактом, что их ждет усиление. В команду до конца сезона приходит шведский нападающий Магнуса Пяярви.

28-летний форвард в НХЛ выступал за "Сент-Луис" и "Оттаву". В 2018 году швед помог сборной завоевать золотые медали чемпионата мира. В общей сложности провел в НХЛ 478 матчей, в которых набрал 128 (63+65) очков.

Тем временем

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассмотрела эпизод, произошедший в матче регулярного чемпионата между "Амуром" и московским "Динамо" (1:5), и оштрафовала хабаровский клуб на 300 тысяч рублей за поведение главного тренера Александра Гулявцева.

Эпизод с угрозами тренера в адрес арбитра матча попал в видеотрансляцию игры на официальном сайте КХЛ.