Депутаты предложили запретить противогололедные реагенты

На тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, остановках общественного транспорта не должны использоваться химически синтезированные противогололедные реагенты.

Такая инициатива в виде законопроекта внесена на рассмотрение депутатов Государственной думы.

Споры вокруг того, нужно ли применять в осенне-зимний период всякие химические соединения на дорогах и тротуарах ведутся давно. Защитники природы говорят, что химия портит почвы, приводит к гибели растений, травмирует лапы домашних животных. Многие горожане сетуют на то, что не успевают покупать новую обувь, так как она из-за химии быстро приходит в негодность. А автомобилисты, наоборот, за то, чтобы зимой дороги как можно чаще и регулярнее поливали и посыпали жидкими и сухими реагентами, способными плавить снежные, ледяные и снежно-ледяные образования. Без этого сразу же наступает "день жестянщика".

Группа депутатов Госдумы предложила компромисс. Не ставя под сомнения обработку реагентами магистралей, парламентарии предлагают ограничить их использование именно в пешеходных зонах. По мнению депутатов, проводить обработку от снега и наледи можно успешно и без использования химии. Для тротуаров и остановок предлагается использовать такие проверенные временем материалы, как гранитная крошка и песок, которые тоже хорошо впитываются в лед, предотвращая скольжение.