Диетолог рассказала о самом полезном чае

Польза чая во многом зависит от того, как его собирают и употребляют.

О некоторых чайных хитростях "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, содержащиеся в напитке антиоксиданты замедляют старение, защищают сердечно-сосудистую систему, препятствуют появлению некоторых видов опухолей и благотворно воздействуют на зрение. Причем полезным эффектом обладает и черный, и зеленый чай.

Но самым ароматным и насыщенным полезными веществами является напиток, в котором заварены листья с верхушек чайного куста. Остальное считается вторым сортом. А в чайные пакетики и вовсе могут попадать остатки производства - измельченные листья и даже производственная пыль. И если уж заваривать такой чай, желательно проверить, чтобы место сбора и производства совпадали, а также, чтобы в чае были видны чайные листочки. А вот красителей и ароматизаторов в напитке лучше избегать.

Чай с лимоном или вареньем употреблять можно, но смешивать его в одной чашке с медом или молоком не желательно.

"Мед не стоит класть в горячий напиток, потому что от высоких температур он теряет свои свойства. Также не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе", - говорит Елена Соломатина.