Дмитрий Медведев рассказал о цифровых возможностях и вызовах

Мир должен готовиться к масштабной переквалификации работников из-за активной роботизации труда, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев. Но человечество, уверен он, не должно бояться процессов цифрового развития, его все равно не остановить.

Во вторник глава российского правительства вместе со своими коллегами из Белоруссии и Узбекистана принял участие в работе VIII Московского международного форума "Открытые инновации". В нашей стране процессы цифровизации возведены в ранг национальных приоритетов. Финансирование соответствующей программы на срок до 2024 года предусматривает выделение более 1,6 триллиона рублей, напомнил Медведев.

Цифровые платформы естественным образом уже вошли в повседневную жизнь людей. Со временем количество цифровых возможностей в самых разных сферах будет только расширяться. "Мы уже, кстати, работаем над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через интернет", - рассказал Дмитрий Медведев. Для этого проекта отобрано более 50 высших учебных заведений. Со следующего года начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов.

Не за горами и переход на электронное голосование на выборах. "Уже пилотные проекты на эту тему реализуются. Есть разные оценки, но очевидно, что все равно так или иначе за этим будущее", - уверен премьер-министр. Однако такая избирательная система должна быть надежно защищена от вмешательства извне. И это только один пример того, как цифровое развитие ставит перед государствами дилемму цифровой безопасности.

Интернет с момента своего создания стал синонимом открытости, но у многих явлений существует обратная сторона. Открытость несет в себе риски, поэтому цифровая безопасность включает в себя множество аспектов. "Прежде всего это обеспечение национальных интересов страны. С этой точки зрения ни один хакер не должен иметь возможность обрушить целиком, например, всю банковскую систему страны", - заметил Дмитрий Медведев.

В России, как и в других странах, работают над национальной системой кибербезопасности, но и тут можно найти обратную сторону. "Это угроза утраты приватности личности, то есть, по сути, утрата частной жизни", - заметил премьер. Грань между частным и публичным пространством сегодня практически невозможно измерить, добавил он, и необходимо выстраивать хрупкий баланс между безопасностью и гарантиями защиты частной жизни.

Вторая дилемма, стоящая перед миром, - трансформация рынка труда в связи с роботизацией. За четыре столетия с момента промышленной революции машины не смогли вытеснить людей и, считает Медведев, все-таки не смогут это сделать окончательно. Сейчас в мире работает около 2,5 миллиона роботов, в основном в отдельных странах, как Южная Корея, Германия. "Уровень занятости в этих странах высокий, тем не менее мы все равно должны готовиться к серьезной переквалификации людей, - заявил Медведев. - Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами".

- Низкоквалифицированный труд в конечном счете должен отходить к роботам, а люди должны обладать так называемыми мягкими навыками. То есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы, - сказал премьер-министр.

Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами

Третий вызов связан с правовым регулированием, которое не должно тормозить инновационное развитие. "Закон никогда не будет поспевать за технологическими изменениями. И очень хорошо, - уверен глава кабмина, - потому что если бы закон всегда успевал, никаких технологических изменений не появилось бы".

"Мы должны ускорять вывод новых технологий на рынок, для этого перевернуть модель регулирования, принимать не запретительные, а дозволительные нормы", - считает председатель правительства. Такой идеологии придерживается правовой режим, названный регуляторными песочниками: он позволит инноваторам работать так, чтобы не преступать закон.

Примером стали отечественные разработки беспилотного транспорта, которые могли бы продвигаться быстрее, однако на тестирование пока получилось вывести чуть больше 50 автомобилей. Причина - сложности сертификации.

Выяснилось, что люди пока тоже осторожно относятся к автомобилям без водителей. Инновационный центр "Сколково" стал одной из площадок для тестирования машин, и, как рассказал проживающий здесь модератор пленарной сессии, местные жители написали жалобу, что по закону нельзя эксплуатировать транспортное средство без водителя. "Дети ходят по дороге, мы боимся, пишут люди", - сказал он. В результате за руль автомобилей будущего посадили водителей, которые просто сидят и ничем не управляют. "Это поправить можно. Я собирал всех, и сотрудников Генпрокуратуры, МВД, которые прежде всего за этим наблюдают. Нужно просто правила изменить", - прокомментировал премьер.

Спустя полтора часа дискуссии он призвал не бояться цифрового развития. "Все равно человечество найдет какую-то свою среднюю дорогу, поэтому ничего критического, я подозреваю, не произойдет на рынке труда в ближайшее годы. Будет найден баланс между роботами и обычной человеческой занятостью", - подчеркнул Медведев. Возможно смещение в сторону более высокотехнологичных специальностей, гибкой, удаленной занятости, но фатальных перемен не наступит.

В части регулирования тоже, не сомневается Медведев, будет найден средний путь. В международное регулирование он не верит. "Мы будем заниматься национальным регулированием, регулированием в рамках интеграционных объединений, безусловно, но это должно быть такое дозволительное и рамочное регулирование. В этом случае оно не будет сдерживать научно-технический прогресс", - указал премьер.