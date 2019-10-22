Полдень. В Центре Димы Рогачева поднимаемся на пятый этаж. Выходим из лифта. Полно ребятишек разного возраста. Кто-то в масках, кто-то без них. Кто-то один, кто-то в сопровождении взрослого. Всех свела онкологическая беда, надежда на избавление от коварной болезни. Обычные будни всемирно известного детского онкологического центра. А вот для Гриши из поселка Антоновка, который в Саха (Якутия), центр стал местом проживания.

Сам Гриша не ведает о том, что никому из родных он не нужен. Улыбчивый, веселый, доброжелательный, он полон жизни. Ему все интересно. Он видит нас и бежит знакомиться. При этом все время оглядывается, контролирует: идет ли рядом его няня Эльмира Вартанян. А из нас мгновенно выбирает сотрудницу центра Наталью Стешину. И потому что знаком с ней, но главное потому, что у нее в руках мобильный телефон. Гриша пытается вытащить его из ее рук. Тычет пальчиком в цифры, что-то объясняет нам. При этом радостно улыбается сотруднице пансионата Ольге Храмовой. Да и нам, которых видит впервые, - корреспонденту и фотокорреспонденту "РГ". Первое впечатление - этот малыш любит всех. Второе впечатление - все любят этого якутского кроху. А его лечащий врач Светлана Радыгина убеждена: Гришу не любить невозможно.

Но, оказывается, и невозможное возможно. Через месяц Грише два года. Как большинство мальчишек в его возрасте он только начинает говорить. А как современного мальчишку его возраста его больше всего интересуют мобильные телефоны, компьютеры. Умудряется что-то там нужное находить, пытается знакомить нас с полученной информацией.

Кто-то скажет - и будет прав - ребенок как ребенок. Увы, Гриша не как все. Он родился, повторюсь, в маленьком поселке Антоновка Нюрбинского района Республики Саха (Якутия). Стал четвертым ребенком у молодой Сахаи. Когда Грише исполнилось четыре месяца, он заболел, и ему был поставлен диагноз "первичный иммунодефицит". Местные врачи кардинально помочь не могли. И ребенку была предоставлена квота на лечение в Центре Димы Рогачева. В марте 2018 года Гриша вместе с мамой приехал в столицу. Специалисты центра подтвердили диагноз коллег из Якутии. Гриша, опять же вместе с мамой, был срочно госпитализирован. Началось интенсивное лечение.

Рассказывает заведующий отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, доктор медицинских наук Дмитрий Балашов:

- Первичный иммунодефицит, то есть тяжелая комбинированная иммунная недостаточность, нередко поражает детей. Иммунодефицит - это отсутствие иммунитета. При таком диагнозе любая инфекция для пациента жизнеугрожающая. Иммунодефицит у Гриши - это генетическая поломка. Она - не результат какого-то грозного заболевания, скажем, того же ВИЧ. Но любая самая примитивная инфекция может стать смертельной. Потому что нет иммунитета. Организм не может бороться ни с каким вирусом. Само по себе заболевание редкое. Потому лечится не везде. В нашем центре признанный в мире опыт лечения таких пациентов. Сначала Гришу госпитализировали в отделение иммунологии. Там его готовили к пересадке стволовых клеток. Их трансплантация - единственный путь спасения таких пациентов. Для проведения самой пересадки Гришу перевели в отделение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Грубо говоря, Гриша переходил из рук в руки: лечение поэтапное, на каждом этапе свой медицинский куратор.

Мама находилась вместе с ребенком. И что очень важно: она стала донором стволовых клеток, которые были пересажены малышу. Фактически она дважды давала жизнь Грише: родила его, спасла его, дав свои клетки.

В июле прошлого года проведена сама пересадка. Лечащий врач Светлана Радыгина рассказала, что Гриша перенес ее хорошо. Клетки прижились. (Ну, еще бы! Это же мамины клетки! - Авт.) А Дмитрий Николаевич уточняет, что у Гриши иммунодефицит был настолько угрожающий, что нельзя было ждать. Каждый день ожидания был опасен. Времени на поиск донора не было. И это великое везение, что клетки мамы подошли. Гриша пошел на поправку. Стал активным. Оставалось только радоваться. Но всех поражало: мама практически не ухаживала за ребенком. Клиника в ситуациях, когда есть мама ребенка, не может без ее согласия перепоручить уход за малышом другому человеку - няне. Тут мама была. Потому официальной няни не было. Врачи, медсестры, няни, сотрудники местного пансионата, да фактически все опекали очаровательного, улыбчивого Гришу.

Был такой эпизод. В декабре Сахая заявила, что ей надо домой. И тогда фонд "Подсолнух" срочно дал ребенку няню. Сахая улетела. Ее не было два месяца. Вдруг изменился номер телефона мамы. Связь клиники с мамой прекратилась. Клиника пыталась ее разыскать. Но стало очевидным: сын ей не нужен. Центр Рогачева вынужден был обратиться в центр опеки Якутии с просьбой найти маму. Нашли. Она даже прилетела в Москву. Даже появилась в центре. Билеты ей купила служба опеки. Сахая забрала Гришу и улетела домой.

Хеппи-энд? Опять не угадали. На поверку оказалось, что мама привезла сына, чтобы официально от него отказаться. Четвертый ребенок ей не нужен? Но, как стало известно Центру Рогачева, Сахая отказалась от всех своих детей. Судя по всему, ей не важно - здоровы ли дети, больны ли дети. Судьба старших нам неизвестна. А судьба Гриши известна. Из якутского дома ребенка обратились в Центр Рогачева, чтобы прояснить судьбу мальчика. Ведь в Центре Рогачева поверили, что мама забрала сына к себе. Оказывается, она сдала его в дом ребенка: маме он не нужен.

По протоколу дети, прошедшие пересадку стволовых клеток, должны планово приезжать в клинику для контрольного обследования. И Центр Рогачева вызвал Гришу из дома ребенка. В сопровождении его сотрудника Гриша прилетел в Москву. И… по сей день живет в пансионате при Центре Рогачева с няней. Хотя абсолютно здоров. Но, как и всем маленьким детям, ему нужен хороший уход, прививки, сдача контроль­ных анализов.

В Центре Рогачева он всеобщий любимец. Буквально завален одеждой, даже уже зимней, игрушками. Сотрудники центра не хотят отдавать его в детский дом. Наде­ются, что он обретет семью. Его мама официально лишена родительских прав. Мальчик внесен в базу данных, по которым детям ищут родителей "Усыновите ру". Центр Рогачева - это не только центр, в котором лечат, спасают детей. Это средоточие детских, и не только детских, судеб. Но ничего подобного Гришиной истории здесь не было. Да, Гриша здесь всеобщий любимец. Но он не может - не должен! - жить здесь постоянно.

- Мы хотим найти Грише любящую семью, которой он достоин, - говорит Дмитрий Николаевич.

А цель публикации "РГ" одна: приезжайте в Центр Рогачева! Познакомьтесь с Гришей! Поверьте, такого мальчугана нельзя не полюбить. Он принесет счастье!

Контакт

Как увидеть Гришу

Вот телефоны, по которым можно позвонить, договориться о встрече, пообщаться с Гришей. Один телефон, так сказать, официальный. 8 494 287 65 70, доб. 3700. Второй - 8 495 664 70 91 - личный номер Дмитрия Николаевича.

Он ждет ваших звонков. Он поможет в усыновлении Гриши. А "РГ", если усыновители не будут против, расскажет о судьбе малыша.

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