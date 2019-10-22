Как увязаны между собой качество воздуха в промышленных центрах России и "позеленевшая" вдруг отчетность? Кто и почему повышает предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных выбросов и чем обернутся такие послабления грязному бизнесу? Где могут и должны объединить свои усилия экологи-активисты и ученые, профессионалы в сфере санитарно-гигиенического нормирования, охраны здоровья и защиты окружающей среды?

По признанию доктора наук Александра Соловьянова, в конце 80-х ПДК хлоропрена увеличили на порядок, чтобы "не чинить препятствий" для НПО "Наирит" в Ереване. Фото: REUTERS

Предметное обсуждение этих и связанных с ними вопросов состоялось в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Перед собравшимися был поставлен общий вопрос: чем объяснить повышение допустимой концентрации загрязняющих, в том числе канцерогенных веществ в атмосферном воздухе? Человек изменился или методы исследований? Оценки риска стали иными или дело в чем-то другом?

Внимание к этой теме, беспокойство экологов и привлеченных ими экспертов вызвано тем, что на фоне общего роста заболеваемости, в том числе онкологии и заболеваний дыхательных путей, регулирующий орган не снижает значения ПДК для канцерогенных веществ в атмосферном воздухе, а по некоторым позициям их, наоборот, повысил. Например, по винилхлориду и формальдегидам.

Ситуация с винилхлоридом наиболее показательна. В 2018 году в действующие гигиенические нормативы добавлено 14 веществ, среди которых оказался и винилхлорид (хлорэтен). Значение среднесуточной ПДК по нему было увеличено в 30 раз!

- И это для вещества, которое является сильным ядом, влияет даже на эмбриональном уровне, может провоцировать уродства, - акцентировал директор по программам российского отделения Гринпис Иван Блоков. Как эксперту Постоянной комиссии по экологическим правам ему было предложено сделать вводное сообщение и обозначить самые острые моменты.

В список российских городов с повышенным уровнем загрязнения воздуха входит 51 населенный пункт с общим населением 19 миллионов человек

Позицию Роспотребнадзора как регулирующего ведомства представили Анна Мишина, заместитель начальника управления научного обеспечения и международной деятельности, и Павел Шур, ученый секретарь подведомственного Центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения.

Резюме того, что ими было сказано, включая ответы на уточняющие вопросы, можно свести к трем заявлениям общего характера. Первое: подходы к санитарно-гигиеническому нормированию в России и в других странах разные, поэтому "цифры и проценты нельзя сравнивать напрямую". Второе: ни одна страна в мире "не регулирует в вакууме", нужно принимать в расчет "технологическую достижимость" и "учитывать интересы производителей". Третье: если "правильно сопоставить", то и наши, и европейские ПДК "обеспечивают необходимый уровень безопасности".

Между тем член-корреспондент РАН, а в 1991-2000 годах - глава минприроды России Виктор Данилов-Данильян в диалоге с "РГ" дал понять, что решения последних лет о корректировке ПДК в сторону увеличения не имеют под собой научного обоснования. А главное - идут вразрез с национальными проектами "Экология" и "Здоровье".

Сегодня в список российских городов с повышенным уровнем загрязнения воздуха входит 51 населенный пункт с общим населением 19 миллионов человек. На первых строчках - Салават, Стерлитамак, Уфа, Мончегорск, Никель, Каменск-Уральский, Кунгур, Вольск, Красноуральск, Кировоград, Магнитогорск, Карабаш. И людям, которые там проживают, трудно объяснить, почему их здоровье и конституционное право на благоприятную окружающую среду должны зависеть от технологического несовершенства предприятий и чьей-то коммерческой выгоды.

Участники рабочего совещания в Совете по развитию гражданского общества и правам человека после довольно острой дискуссии пришли к выводу о необходимости полной открытости материалов, включая отчеты о проведенных исследованиях, на основании которых устанавливаются и изменяются ПДК. Кроме того, было признано необходимым провести, причем провести на межведомственном уровне, анализ и открытое обсуждение действующих гигиенических нормативов. В первую очередь - для канцерогенных веществ.

К такому анализу рекомендовано привлечь представителей общественности, а в качестве экспертов - авторитетных ученых из Российской академии наук.

P.S.

Отдел образования и науки "Российской газеты" уже направил в адрес президента РАН академика Александра Сергеева предложение сформировать рабочую группу и в рамках экспертной работы, которая отнесена теперь к исключительной компетенции Академии наук, провести анализ того, насколько обоснованы с научных позиций изменения ПДК? И насколько правомерны в подобных случаях ссылки на "мировой опыт" и примеры отдельных стран, где ПДК, якобы, не такие строгие, как в России?