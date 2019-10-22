Экс-замглаву минэкономики Украины задержали по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины задержала в киевском аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя руководителя министерства экономики, который подозревается в нанесении государству ущерба в оборонной сфере, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным украинских СМИ, должность, предусматривающую кураторство оборонного сектора, с июля 2016 года по сентябрь 2019-го занимал Юрий Бровченко.

Следствие установило, что бывший замминистра вместе с директором госпредприятия "Украинский центр "Безпека" и акционером компании "Артем" заключили с иностранными партнерами заведомо убыточный контракт. Документ предусматривал изготовление и поставку на Украину линии по производству артиллерийских снарядов на сумму 16,5 миллиона долларов. В ходе реализации мошеннической схемы злоумышленники получили 8,2 миллиона долларов, но оборудование так и не было поставлено.