Эрдоган: Турция готова возобновить военную операцию в Сирии

Турция готова возобновить военную операцию "Источник мира", если США не выполнят договоренности с Анкарой по отводу курдских сил из зоны безопасности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если обещания, данные нам США, не будут выполнены, то мы продолжим операцию в Сирии с большей решительностью", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Сочи для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам президента Турции, в ходе военной операции вооруженные силы его страны взяли на севере Сирии под контроль 160 населенных пунктов на территории 2,2 тысячи квадратных километров. Анкара также объявила о захвате города Рас эль-Айн на сирийско-турецкой границе, имеющего важное стратегическое положение, а также населенного пункта Телль-Абъяд.

Сирийские власти осуждают интервенцию Турции. Российская сторона настаивает на сохранении суверенитета Сирии. Анкара должна избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года, считают в Москве.