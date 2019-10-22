Евросоюз обманул ожидающие членства в ЕС балканские страны

Двум балканским странам-кандидатам на вступление в Европейский союз - Северной Македонии и Албании - придется отложить свои евроинтеграционные вожделения в долгий ящик. Несмотря на ранее звучавшие из Брюсселя заверения о предстоящем запуске процесса переговоров по предоставлению этим государствам членства в Евросоюзе, состоявшийся в конце минувшей неделе саммит лидеров ЕС в итоге принял решение не давать "зеленый свет" Тиране и Скопье.

В жесткую оппозицию очередной волне расширения ЕС на Балканах встали Франция, Нидерланды и Дания. Формальным поводом для блокировки устремлений албанцев и северомакедонцев влиться в "единую европейскую семью" стали ссылки на процедурные вопросы. Париж также высказался в пользу общего пересмотра системы и критериев предоставления членства в ЕС странам-аспирантам, а датчане с голландцами были готовы рассмотреть этот вопрос лишь в отношении одной балканской страны. "На полях" прошедшего в Брюсселе саммита также звучало мнение о том, что Албания и Северная Македония всё еще не готовы к началу таких переговоров, поскольку, дескать, не выполнили необходимую для этого "домашнюю работу" - необходимые реформы по борьбе с коррупцией.

На самом деле, по словам источников "РГ" в дипломатических кругах единой Европы, ситуация гораздо банальнее. "Богатый европейский север просто не желает раскошеливаться на финансовую поддержку рвущихся в Евросоюз и экономически слабых Скопье и Тираны, тем более, что дыра в бюджете ЕС после выхода из него Великобритании станет огромной головной болью для Брюсселя. Кроме того, в Европе крайне опасаются роста организованной этнической преступности, в первую очередь, албанского криминалитета, контролирующего наркотраффик, торговлю людьми и оружием", - пояснил "РГ" на условиях анонимности европейский дипломат.

Произошедшее уже вызвало политический кризис в Скопье, где решение Брюсселя восприняли "с гневом и разочарованием". "Европа не сдержала то, что нам обещали. В отношении нас совершена огромная несправедливость", - заявил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и объявил досрочные выборы в стране на 12 апреля 2020 года. По их итогам Заев, пришедший к власти под лозунгами евроатлантической интеграции и ради членства в ЕС и НАТО изменивший название своей страны, с большой долей вероятности потеряет кресло, считают эксперты-балканисты.

С изрядной долей самокритики высказались о произошедшей "огромной исторической ошибке" и в самом Брюсселе. "Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны соблюдать наши обещания", заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.