Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца арест Андрея Фролова - предполагаемого сообщника генерал-майора полиции Александра Мельникова. Они обвиняются в покушении на крупное мошенничество.

По постановлению судьи Юлии Сафиной ходатайство следствия удовлетворено. Фролову продлена мера пресечения, содержание в СИЗО, до 22 января следующего года.

По версии следствия, генерал вместе с сообщниками вымогал у предпринимателя Панюшкина 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому тот проходил фигурантом. В августе бывший первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Мельников и трое предполагаемых посредников были задержаны при получении денег.

Вчера в суде 57-летний Фролов ничего не стал пояснять о своей причастности к преступлению. Он единственный из всех фигурантов, который не признал своей вины. Выступая на процессе по продлению срока меры пресечения, он попросил перевести его на домашний арест в связи с состоянием здоровья. А также для того, чтобы видеться с внуками и ухаживать за пожилой матерью.

Он был взят под стражу 24 августа в Басманном районным суде столицы, позже ему было предъявлено обвинение. До этого он проходил свидетелем.

Его роль в вымогательстве крупной суммы у бизнесмена пока не раскрывается в интересах следствия. Еще двое фигурантов дела, Андрей Викола и Иван Виков, находятся под подпиской.