ГД одобрила в I чтении продление приостановки выплат по советским вкладам

Приостановку выплат по советским вкладам в Сбербанке продлят до 1 января 2023 года. Такой законопроект Госдума приняла во вторник в первом чтении.

Отметим, что приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года. Это связано с тем, что законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Кроме того, правительство обращает внимание на отсутствие источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" .

Напомним, в 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.