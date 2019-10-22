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22.10.2019 15:06
Рубрика: Власть

ГД приняла в I чтении закон о защите биологической информации о человеке

Текст: Айсель Герейханова
Биологическая и генетическая информация о человеке будет дополнительно защищаться. Соответствующий законопроект Госдума приняла во вторник в I чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Его задача - предотвратить неконтролируемое распространение сведений личного характера. В частности, теперь использование биометрических данных в РФ могут разрешить только с письменного согласия. Об этом во время доклада на пленарном заседании Госдумы рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: iStock
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"Когда каждый из нас сдает биоматериал для той или иной цели, нет никаких заградительных условий, чтобы лаборатория не использовала их в других целях. Не попадает это и под определение "врачебная тайна". Поэтому считают необходимым внести биоматериал в закон "О персональных данных". Принятие позволит только с письменного согласия человека использовать в дальнейшем его генетические данные", - заявила она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин так же отметил, что сейчас федеральный закон "О персональных данных" позволяет без ведома самого человека бесконтрольно собирать и передавать его генетические данные. Такая информация, по его словам, представляет большой интерес не только для коммерческих компаний, но и для разного рода мошенников.

А с учетом, что в последнее время все большее распространение получает идентификация личности по биометрическим данным, государству необходимо заблаговременно сформулировать особые требования к их защите, пояснил спикер.

"Сегодня такой тип верификации своих клиентов использует все больше организаций - крупные банки, визовые центры и органы миграционного контроля, медицинские учреждения. Внедрение биометрического распознавания лиц уже обсуждают многие крупные авиаперевозчики - это позволило бы не только повысить безопасность, но и сократить время прохождения контроля при посадке в самолет. То же самое касается организации массовых мероприятий", - передают слова Володина РИА Новости.

Фото: iStock
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Ранее в правительстве РФ также говорили о пробеле в российском законодательстве в сфере защиты информации о человеке, полученной из биоматериала, который содержит генетическую информацию.

"Принятие законопроекта позволит создать необходимую правовую основу для реализации конституционных прав граждан, защиты общественных и государственных интересов, восполнить имеющийся в законодательстве пробел и урегулировать отношения, связанные с обработкой персональных данных, содержащих информацию о генетических особенностях человека", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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