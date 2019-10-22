ГД приняла в I чтении закон о защите биологической информации о человеке

Биологическая и генетическая информация о человеке будет дополнительно защищаться. Соответствующий законопроект Госдума приняла во вторник в I чтении.

Его задача - предотвратить неконтролируемое распространение сведений личного характера. В частности, теперь использование биометрических данных в РФ могут разрешить только с письменного согласия. Об этом во время доклада на пленарном заседании Госдумы рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Когда каждый из нас сдает биоматериал для той или иной цели, нет никаких заградительных условий, чтобы лаборатория не использовала их в других целях. Не попадает это и под определение "врачебная тайна". Поэтому считают необходимым внести биоматериал в закон "О персональных данных". Принятие позволит только с письменного согласия человека использовать в дальнейшем его генетические данные", - заявила она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин так же отметил, что сейчас федеральный закон "О персональных данных" позволяет без ведома самого человека бесконтрольно собирать и передавать его генетические данные. Такая информация, по его словам, представляет большой интерес не только для коммерческих компаний, но и для разного рода мошенников.

А с учетом, что в последнее время все большее распространение получает идентификация личности по биометрическим данным, государству необходимо заблаговременно сформулировать особые требования к их защите, пояснил спикер.

"Сегодня такой тип верификации своих клиентов использует все больше организаций - крупные банки, визовые центры и органы миграционного контроля, медицинские учреждения. Внедрение биометрического распознавания лиц уже обсуждают многие крупные авиаперевозчики - это позволило бы не только повысить безопасность, но и сократить время прохождения контроля при посадке в самолет. То же самое касается организации массовых мероприятий", - передают слова Володина РИА Новости.

Ранее в правительстве РФ также говорили о пробеле в российском законодательстве в сфере защиты информации о человеке, полученной из биоматериала, который содержит генетическую информацию.

"Принятие законопроекта позволит создать необходимую правовую основу для реализации конституционных прав граждан, защиты общественных и государственных интересов, восполнить имеющийся в законодательстве пробел и урегулировать отношения, связанные с обработкой персональных данных, содержащих информацию о генетических особенностях человека", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.