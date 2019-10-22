Генштаб Ирана: Сотрудничество с Россией стабилизирует Ближний Восток

Взаимодействие Москвы и Тегерана положительно влияет на обеспечение безопасности на Ближнем Востоке. Такую оценку сотрудничеству дал замглавы иранского Генерального штаба бригадный генерал Мехди Раббани.

Генерал, принимающий участие в Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине, посетовал, что сейчас обстановка в регионе "не такая хорошая". Ответственность за это Раббани возложил на США, без негативного воздействия которых страны региона "сами смогли бы контролировать ситуацию". Но он выразил уверенность в том, что в будущем эти усилия Москвы и Тегерана приведут к стабилизации Ближнего Востока.

Раббани, которого цитирует агентство ТАСС, оценил отношения Ирана с Россией как "очень хорошие", особенно в том, что касается военного сотрудничества.