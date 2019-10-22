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22.10.2019 16:08
Рубрика: Общество

Глава ВТБ Андрей Костин поздравил российских гимнастов

22 октября президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин лично поздравил российских гимнастов с триумфальной победой на прошедшем чемпионате мира в Штутгарте (Германия), который проходил с 4 по 13 октября 2019 года.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории страны завоевала золотые медали первенства планеты в командном многоборье. Чемпионами мира стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Иван Стретович, Давид Белявский, Денис Аблязин и Владислав Поляшов. Кроме того, в личном многоборье Никита Нагорный и Артур Далалоян исполнили очень сложную программу, которая принесла им золото и серебро соответственно.

Женская сборная взяла серебро в командном первенстве. В составе команды на турнире выступили Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Анастасия Агафонова, Дарья Спиридонова и Мария Пасека. Ангелина Мельникова завоевала две личных бронзовых медали (помимо командной серебряной): в вольных упражнениях и в личном многоборье. В общем медальном зачете сборная России заняла второе место, завоевав 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.

На встрече с руководством ВТБ присутствовали гимнасты-члены сборных команд, а также их тренерский состав - Андрей Родионенко, Валерий Алфосов, Евгений Гребенкин и президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Спортсмены получили грамоты и денежные вознаграждения.

"Мы воспринимаем наше сотрудничество с Федерацией спортивной гимнастики России не как чистое спонсорство, а как инвестиционный вклад в будущее нашей страны, - подчеркнул Андрей Костин. - А инвестирование, как все вы знаете, зачастую не предполагает быстрой отдачи - для результатов нужны не день и не месяц. Банк ВТБ стал генеральным спонсором Федерации в 2006 году, и мы сделали все возможное, чтобы тренеры и спортсмены были сосредоточены на результатах своей работы, а не на поисках финансирования. Мы видели достойные выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, после - на чемпионате мира в 2018 году в Дохе - золото Артура Далалояна в индивидуальном многоборье. И вот, наконец, на чемпионате мира в Штутгарте Никита Нагорный получает золото в том же индивидуальном многоборье, а вся мужская сборная теперь доказывает, что они - мировые лидеры, ведь впервые в истории страны они становятся лучшими в командном многоборье. Наши гимнасты долго шли к этому, улучшая свои результаты год от года, так что теперь мы все, конечно, с нетерпением ждем их побед на Олимпиаде в Токио в 2020 году".

Поддержка спорта, инвестирование в объекты спортивной инфраструктуры и популяризация здорового образа жизни входят в число приоритетных задач социальной деятельности ВТБ. Банк поддерживает многие популярные в России виды спорта и соревнования различного ранга. Генеральным спонсором Федерации спортивной гимнастики России ВТБ выступает с 2006 года, а с 2009 года банк стал официальным партнером Международной федерации гимнастики (FIG).

Общество
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