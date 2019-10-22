Google исправила неприятную особенность Pixel 4

В Google решили проблему, на которую обратили внимание пользователи. Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL, в которых вместо датчика для отпечатка пальцев ввели аналог Face ID, можно было разблокировать даже с закрытыми глазами.

Эта особенность неприятно удивила тех, кто решил приобрести гаджет: получается, что данные не защищены, если владелец смартфона спит или находится без сознания. Система распознавания лица все равно сработает.

Как уточняет портал Techradar, Google уже сообщила, что пользоватеоям будут доступны обновления, которые исключат разблокировку с закрытыми глазами. Пока разработчики советуют владельцам Pixel 4 и 4 XL защититься с помощью режима блокировки, для снятия которого потребуется ввести пин-код.

К слову, функция Face Unlock от Google пока не поддерживается банковскими приложениями и не работает с Google Pay.

Анонс смартфонов из линейки Google Pixel 4 состоялся на прошлой неделе. Компания не стала делать упор на кардинальные изменения дизайна, а вот начинку обновила довольно прилично.